На мосту в Новой Жизни под Липецком идёт укрепление откосов

На мосту в Новой Жизни идёт укрепление откосов. Работы ведутся со стороны Липецка. На откосы укладывают геосетку, которую засыпают черноземом с последующим засевом многолетними травами.

Вместе с тем продолжаются монтаж и сборка металлических балок. Это огромные конструкции, каждая из которых весит порядка 50 тонн. Три балки уже установлены, одна собрана и готова к монтажу, ещё две находятся в процессе сборки.

Параллельно строители устанавливают барьерное и перильное ограждение на подходах к мосту и на прилегающей улице Майской. Планируется, что данные работы завершатся в ближайшие дни.

По контракту все работы подрядчик должен завершить до конца года.