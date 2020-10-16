На мосту в Новой Жизни в выходные ограничат движение

В выходные на мосту в Новой Жизни ненадолго ограничат движение. В субботу и воскресенье, 17 и 18 октября, с 8.00 до 11.30 будет перекрыта одна полоса и организовано реверсивное движение по другой. В это время специалисты будут вести монтаж двух из трёх собранных балок металлического пролёта.

– Все работы согласованы с железнодорожниками и будут вестись в так называемые окна, когда по путям не будут проходить поезда, – говорит начальник участка Сергей Дудник.

Также ведутся работы и на подходах к мостовому переходу. На пешеходных зонах со стороны Липецка асфальт уже уложен, со стороны Грязей идёт устройство основания под дорожное покрытие. Кстати, на проезжей части подходов к путепроводу асфальт уже уложен, об этом рассказал ведущий инженер городского управления строительства Владимир Газин.

Сейчас ведётся установка опор освещения. На данный момент на своих местах стоят 18 из 20 столбов. В скором времени начнётся монтаж перильного и барьерного ограждения на мосту, а также укладка асфальта на проезжей части путепровода.

По контракту все работы подрядчик должен завершить до конца года.