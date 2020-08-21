На муниципальных выборах в Липецкой области обеспечат эпидемиологическую безопасность

На выборах депутатов представительных органов муниципальных образований в Липецкой области, назначенных на 13 сентября 2020 года, будут предприняты меры по обеспечению эпидемиологической безопасности. В ходе видеоконференции председатель регионального избиркома Юрий Алтухов поставил перед территориальными избирательными комиссиями задачу, чтобы участки в полном объеме, как и на общероссийском голосовании по поправкам в Конституцию России, были снабжены масками, перчатками, антисептическими средствами. Все необходимое для защиты здоровья голосующих будет приобретено и доставлено на места до 2 сентября, поскольку в этот день начинается традиционное на муниципальных выборах досрочное голосование, на которое ежедневно отводится четыре часа.

Пришедшим в помещения избирательных комиссий в дни голосования измерят температуру, обработают руки дезинфицирующим раствором. На полу нанесут специальную разметку для соблюдения санитарной дистанции между избирателями и членами избиркома. В своей работе организаторы выборов будут руководствоваться предписаниями Роспотребнадзора по недопущению распространения коронавирусной инфекции. В безопасных для здоровья условиях пройдет и голосование на дому.

Участники видеоконференции обсудили вопросы, связанные с работой участковых избирательных комиссий при проведении досрочного голосования. При этом основное внимание было уделено новой форме организации такого голосования на выборах депутатов Липецкого городского Совета депутатов. 11 и 12 сентября в Липецке, также как и в основной день выборов – 13 сентября, можно будет проголосовать досрочно с 8.00 до 20.00. Среди других рассмотренных тем – работа комиссий со списком избирателей, информирование граждан о порядке голосования. О ходе подготовки выборов доложили председатели территориальных избирательных комиссий Добровского, Данковского района, а также ТИК № 2 Октябрьского округа города Липецка.