На него пришли две похоронки, а он вернулся домой живым. Ветеран из Добринки отметил 95-летний юбилей

Второго августа 95-летний юбилей отметил ветеран Великой Отечественной войны Иван Васильевич Прошкин.

Судьба Ивана Васильевича очень интересная. Родился в селе Сафоново в 1925 году. Здесь получил образование — 5 классов. В самый разгар Великой Отечественной войны, в 1943 году, был призван в армию. Кстати, до сих пор фронтовик помнит точную дату призыва — 4 апреля. Сначала он с сослуживцами попал в учебку в город Ульяновск, где пробыл полгода. Их учили на пулеметчиков. А боевое крещение Прошкина произошло под Новгородом, куда их затем перебросили. Позже его ранили, Иван попал в госпиталь, где пробыл 5 месяцев. После лечения его снова отправляют на фронт.

Иван Васильевич участвовал в боях за Брянск, освобождал Великие Луки, Полоцк. Далее фронтовые дороги привели его в Прибалтику. В ходе ее освобождения на Прошкина домой пришли 2 похоронки. Трудно представить, что тогда испытали его родители, близкие родственники. И не описать словами, какова была их радость, когда они увидели на пороге Ивана, живого и здорового в 1948 году. После войны ему пришлось еще дослуживать в армии в городе Выру в Эстонии.

До сих пор фронтовик бережно гранит районную газету, где публиковались списки погибших наших земляков для Книги Памяти. Здесь он числится в числе павших. Указаны все его данные о рождении, где проживал до войны, каким военкоматом призывался. А потом — дата гибели: 13 января 1945 года, и место захоронения: город Приекуле Латвийской ССР.

По словам дочери Ивана Васильевича, в Липецке на Площади Героев в списках погибших тоже указана фамилия ее отца. А ветеран, к счастью, по сей день живет и здравствует.

Среди наград И.В. Прошкина есть орден Отечественной войны, различные медали.

Вернувшись домой, Иван Васильевич женился и 40 лет, как и его супруга, отработал на железной дороге в Киньшино. Шесть из семи их детей тоже стали железнодорожниками. Получилась целая династия. Восемь лет назад он овдовел. Сейчас живет вместе с дочерью Марией в Добринке.

Иван Васильевич считает, что выжить в той страшной войне ему помогла вера в Бога.

Он и до войны носил нательный крестик, ходил в храм в своем селе. На фронте обменял хлеб и мыло на крестик, который зашил в одежду и потом не снимал всю войну, хотя и был комсомольцем. И сейчас в его комнате немало икон с ликами святых…