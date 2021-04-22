В несанкционированных акциях в 29 городах России приняли участие примерно 14,4 тысячи человек, сообщается на сайте МВД России.

По данным ГУ МВД по Москве на 20.30, в несанкционированной акции в центре столицы принимали участие около 6 тысяч человек. Как сообщает ГУМВД по Санкт-Петербургу, в городе в акции принимают участие 4,5 тысячи человек.

«По сводным данным МВД России, в несанкционированных акциях в различных городах Российской Федерации приняло участие следующее число человек: Барнаул – 150, Кызыл – 2, Тюмень – 50, Петрозаводск – 100, Воркута – 0, Ухта – 9, Псков – 20, Великий Новгород – 0, Мурманск – 100, Вологда – 30, Череповец – 15, Омск – 900, Томск – 130, Улан-Удэ – 40, Горно-Алтайск – 3, Новосибирск – 1000, Ангарск – 45, Братск – 28, Иркутск – 500, Благовещенск – 15, Чита – 67, Комсомольск-на-Амуре – 3, Хабаровск – 200, Владивосток – 350, Южно-Сахалинск – 80, Магадан – 40, Петропавловск-Камчатский – 30», – цитирует РИА Новости сайт МВД РФ.

В Липецке на незаконную акцию собралось не более 100 человек.

Третья с начала года незаконная акция сторонников Алексея Навального прошла в Липецке 21 апреля. Памятуя о негативном опыте предыдущего схода 31 января (тогда в сквере Чернобыльцев собралось совсем мало людей и движуха быстро рассосалась), организаторы “вернулись к истокам” и назначили сбор на площади Победы у ТРЦ “Меркурий”, сообщает LipetskMedia.

Примерно минут за 20 до начала шествия организаторы активно занялись тактическим маневрированием и принялись переносить его старт и маршрут соответственно во времени и пространстве. Начало движения отодвинули с 19.00 на 19.15. Идти сначала собирались по Первомайской и Неделина в сторону площади Петра Великого. Потом перенесли маршрут на Советскую с той же финальной точкой. Но в последний момент снова направили колонну, в которой доминировала молодежь разного возраста, по улице Неделина. Стабильности не было и дальше. На подходе к зданию мэрии, куда участники акции свернули с Неделина, появилась разнарядка идти не на площадь Петра, а к Комсомольскому пруду. А оттуда сначала на Городище, потом к детской поликлинике на улице Зегеля.

Атмосфера в колонне была специфической и больше напоминала прогулку отряда октябрят, чем нечто политическое. Несколько человек шли с переносными колонками, из которых звучали почему-то детские песенки разных лет – от саундтрека к олдовому фильму “Усатый нянь” до мелодий из современных “Барбариков”. Чем бы ни был вызван выбор музыкального сопровождения, серьезности происходящему это не добавляло. Да и разговоры участников в плане политической актуальности и смысловой нагрузки явно уступали дискурсу членов южного и северного обществ декабристов из XIX века.

Слишком надолго маневры не затянулись. Центр Липецка все-таки далеко не Синайская пустыня и бродить по нему 40 лет крайне затруднительно. Уже на Городище колонну перехватили сотрудники правоохранительных органов и задержали некоторых активистов, доставших плакаты с лозунгами. Остальные участники шествия быстро разошлись. Но проведенного на свежем воздухе времени всем хватило, чтобы сделать фото и видео для личного архива и отчета перед главными организаторами.

Ранее МВД РФ призвало россиян воздержаться от участия в несогласованных акциях и пообещало пресекать любую агрессию и провокации – это сообщение ведомство распространило на фоне призывов сторонников Алексея Навального выходить на несогласованные митинги 21 апреля. Об ответственности за участие в незаконных массовых акциях предупредила и Генпрокуратура РФ. Пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков заявил, что правоохранители примут меры в случае незаконных акций, всем нужно помнить, что призывы к провокациям звучат из-за рубежа. Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова, говоря про несогласованные акции, выразила надежду, что граждане понимают обоснованность мер по противодействию пандемии и не станут нарушать закон.