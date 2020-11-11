На новом путепроводе в поселке Новая жизнь установили последнюю пролётную балку

На новом путепроводе в п. Новая Жизнь сегодня уложили на опоры последнюю пролётную балку. Монтаж несущих конструкций моста, таким образом, практически завершен.

Металлический элемент длиной 50 м поставили на положенное место с помощью двух автокранов. Такая работа требует сноровки и согласованности действий, допуски по высоте – 2-3 мм.

– Балку ставят на временные подмости, выравнивают, проверяют отметки с помощью геодезических приборов, затем приваривают и собирают высокопрочные соединения, – рассказал главный инженер компании – подрядчика «Автомост» Олег Ерёмин. – Работа достаточно сложная – и длина большая, и вес конструкции – около 50 тонн.

Монтаж мостостроителям нужно провести в строго определенный промежуток времени – пока по железнодорожным путям под пролётом нет движения поездов.

После закрепления несущих конструкций начнутся работы по гидроизоляции и укладке дорожной одежды.

Подходы к мосту практически готовы, там сейчас укрепляют откосы и устраивают систему водоотведения. Все работы должны быть завершены до конца декабря. 330 миллионов рублей на строительство путепровода, который увеличит пропускную способность этого участка грязинской трассы, были выделены благодаря национальному проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги».