4 мая дружная команда лицея в составе Наталии Емельяновой, завуча, ответственного за школьное питание, главного повара Нины Бредихиной и Ларисы Игуменовой, представлявшей родителей, участвовала в областном этапе конкурса «Лучшая школьная столовая-2023».

Все конкурсанты постарались на славу. Творческое и разнообразное оформление столов, артистичное представление блюд, интересные костюмы, красивейшие скатерти, мастерски сложенные салфетки — все радовало глаз.

На столе лицея — блюда из школьного меню, которые особенно полюбились лицеистам: творожная запеканка, рыба красная припущенная с картофельным пюре и овощным салатом, пельмени со сметаной.

О своем столе добринцы рассказали в стихотворной форме. Вот так творчески, к примеру, представили свою запеканку:

«Запеканка — то что надо для суставов и костей.

Так вкусна, бела, полезна, так заманчиво нежна…

И не только для спортсменов, а для всех она важна!»

Жюри по достоинству оценило мастерство добринских поваров, особенно отметив творожную запеканку: «Очень правильный вкус, как в детстве». И даже попросили рецепт ее приготовления.