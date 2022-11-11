В Добринке перед Днём народного единства на семи остановках установили исторические баннеры. Они рассказывают об известных людях нашего района, точнее, о Героях Советского Союза и полных кавалерах ордена Славы, об истории Прогресса. Есть ещё одна в центре, посвящённая Максиму Горькому.

На остановке у Центра культуры — портрет полного кавалера ордена Славы Цаплина Алексея Ивановича и описание его подвига.

В поселковой администрации уже не помнят, кому принадлежит такая интересная идея: жители, особенно молодёжь, должны знать своих Героев, историю родного края. «Картины», обратная сторона которых — карта Добринского района с гербом, заказали ещё летом, когда начали в районном центре новые стеклянные остановки устанавливать.

Так уж получилось, что к одной из них, что с портретом М. Горького (перед швейной фабрикой), подошла в понедельник, 7 ноября — «красный день календаря» во времена СССР. Писателя в советские годы звали «великим пролетарским» и «буревестником революции».

На баннере сказано, в какие годы Максим Горький (Алексей Максимович Пешков) трудился сторожем на железнодорожной станции Добринка. Также упоминается имя Ивана Васильевича Черногорова, у кого он квартировал.

— Я хорошо помню, как мы, школьники, ходили на улицу Завокзальную с нашей учительницей русского языка и литературы Еленой Петровной Зайцевой к Ивану Васильевичу в гости. Он вспоминал о Горьком, как об очень душевном и добром человеке. С ним они вместе вагоны разгружали, тяжело работали, в общем. Ещё наш земляк говаривал, хоть Горький и сторожил, иной раз они немного зернеца могли из вагона взять, чтоб было чем питаться, — рассказывает один из пассажиров — Михаил Павлович Акиньшин, — примерно тогда мы учились в 5-6-м классах, а окончил школу №1 я в 1976-м году. Мой младший брат учился вместе с внуком Черногорова. Ивана Васильевича вспоминаю как необыкновенно интересного рассказчика. Мы с радостью навещали его.

— А я мимо их дома по Завокзальной и самого вокзала по несколько раз в день ходила в школу и обратно, иной раз ещё и на танцы, — говорит Зоя Алексеевна Иванова, — моя семья жила на улице Большой, теперь она носит имя Героя Нестерова. Вспоминаю, как хозяйка дома Анна Ивановна Черногорова, к какой мы по дороге любили захаживать, тоже нам рассказывала о писателе Горьком, квартировавшем у них.

Так портрет писателя навеял сразу нескольким пассажирам солидного возраста приятные воспоминания из школьной поры.

Скучала здесь только пятиклассница Кристина, внучка М.П. Акиньшина. По её словам, она совершенно пока не знает, о каком писателе мы говорим. Взрослые посоветовали ей, если уж не для литературы, то хотя бы для краеведения со временем прочитать его произведения, тем более что рассказ «Сторож» посвящён Добринке того времени.

— А вы-то помните его творения? — спросила у отъезжавших.

— Конечно! Роман «Мать», к примеру, читали в старших классах, а ещё усерднее учили наизусть две его песни — о Соколе и Буревестнике. Строки из них не забудешь никогда: «Пускай ты умер!.. Но в песне смелых и сильных духом всегда ты будешь живым примером, призывом гордым к свободе, к свету! Безумству храбрых поем мы песню! Безумство храбрых — вот мудрость жизни!».

Наверняка и молодые люди эти слова не раз слышали, просто не знали, что их написал Максим Горький, в чью честь установлен памятник напротив администрации района и названа центральная улица нашего посёлка.