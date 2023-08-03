В селе Ровенка по общественной инициативе при активном участии муниципальных властей установлен мемориал в дендрологическом парке имени Героя Советского Союза Федора Чиркова. На табличках были нанесены фамилии 112 ровенцев, погибших в

годы войны, и 96 – вернувшихся живыми.

Приехав в село, историк и краевед Виктор Бахтин в списках местных жителей, возвратившихся с фронтов Великой Отечественной войны, не увидел своего деда Михаила Степановича и дяди Петра Федоровича.

Виктор Бахтин обратился в мае 2023 года с письмом к главе Каверинского сельсовета Денису Ивановичу Ширяеву с просьбой занести имена погибших на войне родственников на памятные таблички.

Ответ пришел буквально через несколько дней: администрация сельского поселения Каверинского сельсовета выразила слова благодарности за предоставленные значимые сведения о земляках, участвовавших в Великой Отечественной войне.

Одновременно глава обращал внимание, что в настоящее время из-за отсутствия денежных средств в бюджете сельского поселения заказать обновленную мемориальную доску не представляется возможным. В конце письма сообщалось, что информация принята к сведению и при первой возможности имена будут внесены в общие списки земляков-фронтовиков.

Виктор Бахтин признается, что сначала посчитал полученное письмо формальной отпиской чиновника, которая со временем забудется в суете будничных проблем. Каково же было его удивление, когда пришло второе письмо, в котором сообщалось, что имена родных Виктора Бахтина уже внесены в общий список благодаря неравнодушию индивидуального предпринимателя Веры Алексеевны Травиной, которая за свой счет сделала надписи на памятной плите.

Виктор Бахтин приехал в Ровенку из Воронежа, чтобы почтить память своих предков-фронтовиков.

Утром следующего дня Виктор Бахтин приехал к ровенскому мемориалу отдать дань памяти своим героям и всем землякам-фронтовикам.

– Меня очень тронул человеческий подход главы Каверинского сельсовета и его коллег, – говорит Виктор Бахтин, доцент кафедры истории и политологии Воронежского государственного технического университета. – Они не забыли свое обещание, не отложили в дальний ящик решение, казалось бы, частной проблемы, нашли возможность увековечить в родном селе имена моего деда и дяди.

Бахтин Михаил Степанович.

Своего деда Михаила Степановича Бахтина я никогда не видел. Он умер очень рано, когда отцу было 15 лет. Не слышал я и рассказов о войне. Отец говорил, что дед был направлен на фронт, его эшелон разбомбили и он вернулся. Будучи профессиональным историком, я в архивах нашел личное дело деда и узнал, что он был на фронте с апреля 1942 г. по апрель 1943 года. Служил в 19-й саперной бригаде Сталинградского фронта. По ранению был признан негодным к военной службе.

Михаил Степанович вернулся в родной колхоз, работал животноводом, в сложные послевоенные годы был председателем колхоза. Фронтовое ранение, скорее всего, дало знать о себе, и он умер в возрасте 55 лет.

Бахтин Петр Федорович.

Петра Федоровича я застал, он жил в Липецке, часто бывал у него в гостях, и он приезжал к нам. Веселый, юморной, энергичный. Военную службу он начал курсантом в 1938 году, а демобилизовался 15 ноября 1945 года. Служил в авиации сначала

в 70-м истребительном авиационном полку, затем в 849-м штурмовом авиационном полку. Службу нес на Дальнем Востоке, участвовал в войне с милитаристской Японией. В 1980 году получил статус участника Великой Отечественной войны.

Теперь их имена навечно в строю 98 участников и ветеранов войны из с. Ровенка, победивших фашизм.