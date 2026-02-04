На пьедестале первенства ЦФО

о первенство Центрального федерального округа по тхэквондо (WTF) среди юниоров и юниорок 15-17 лет. Соревнования собрали около 300 участников из 12 регионов ЦФО. Они стали настоящим испытанием характера для добринских спортсменов, воспитанников тренера Николая Владимировича Лихачева, показавших стойкость и мастерство.

Алексей Новоселов в категории до 78 кг завоевал бронзовую медаль, подтвердив свой высокий уровень. Тхэквондист провёл три напряжённых боя, уверенно дойдя до полуфинала. К сожалению, в этом поединке наш земляк уступил спортсмену из Белгорода — чемпиону России прошлого года, который и в этот раз не дал ни единого шанса своим соперникам.

Не менее драматично сложились соревнования для Олега Родина. В своей категории он дошёл до четвертьфинала, но проиграл за выход в полуфинал сильному сопернику из Воронежа.

В общекомандном зачёте Липецкая область уверенно заняла первое место, обойдя Белгородскую и Воронежскую. Отрадно, что свой вклад в этот триумф внесли тхэквондисты из Добринки.

Фундамент для этих достижений заложили региональные соревнования. 10 января проходило первенство Липецкой области. Здесь Алексей Новоселов занял первое место, Олег Родин — второе, а Владислав Третьяков и Екатерина Лебедева стали третьими.

Успех на ЦФО — лишь ступенька к большим целям. С 7 по 13 февраля в Рязани стартует первенство России — ключевой отборочный турнир на первенство мира по тхэквондо. Оно пройдёт в Узбекистане, в Ташкенте. Пожелаем Алексею Новоселову успехов!