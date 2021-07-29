Продолжается переходный период по изменению возраста выхода на пенсию. Так, во втором полугодии 2021 года за назначением страховой пенсии по старости на общих основаниях могут обратиться мужчины, родившиеся в 1 полугодии 1960 года, и женщины, родившиеся в 1 полугодии 1965 года, т.е. в возрасте 61,5 года и 56,5 лет соответственно.

Для назначения пенсии на общих основаниях в 2021 году требование к минимальному страховому стажу составляет 12 лет при наличии не менее 21 индивидуального пенсионного коэффициента. В стаж при назначении страховой пенсии по старости, кроме трудовой деятельности, включаются и социально значимые (нестраховые) периоды, во время которых человек не работал, но за которые также начисляются коэффициенты.

За год военной службы по призыву начисляется 1,8 пенсионного коэффициента. Столько же коэффициентов можно получить, ухаживая за инвалидом 1 группы, пожилым человеком старше 80 лет или ребенком-инвалидом.

Периоды ухода за детьми мамы или отца также относятся к нестраховым периодам, которые учитываются при назначении пенсии. За год ухода за первым ребенком до полутора лет начисляется 1,8 коэффициента, за вторым – 3,6, за третьим и четвертым – 5,4 коэффициента.

Напомним, у граждан «льготных» профессий право на досрочную страховую пенсию в прежних возрастных границах сохранилось. Например, у работников, занятых в тяжелых, опасных и вредных условиях труда, водителей общественного транспорта и ряда других профессий, за которые работодатели уплачивают дополнительные страховые взносы на пенсию по специальным тарифам.

Если человеку установлена группа инвалидности, он может в любое время обратиться за установлением пенсии. Помимо пенсии ему будет установлена ежемесячная денежная выплата (ЕДВ). Эти выплаты, как и пенсии по инвалидности, устанавливаются по данным Федерального реестра инвалидов.

Узнать свой страховой стаж и количество накопленных пенсионных коэффициентов, а также проверить, перечисляет ли работодатель за сотрудника взносы на обязательное пенсионное страхование, можно в «Личном кабинете» на сайте ПФР.