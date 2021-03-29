На двух светофорах – возле дома № 102 по проспекту Победы и при повороте на Механизаторов в Липецке – смонтированы дополнительные секции. На них изображены пиктограмма человечка и стрелка направо, которые горят белым цветом – они разрешают одновременное движение пешеходам и автомобилистам, поворачивающим направо. Стоит отметить, что водители должны предоставить преимущество тем, кто переходит дорогу, сообщает пресс-служба мэрии Липецка.

– К нам поступали обращения, связанные с тем, что липчане не успевают перейти дорогу здесь за время, отведённое на зелёную пешеходную фазу. Поэтому принято решение об установке дополнительных секций, которые должны сократить время ожидания разрешающего сигнала, – отметили в Центре организации дорожного движения.

По словам специалистов ЦОДД, пока на перекрёстке не будут менять режимы работы светофорных объектов – липчанам необходимо привыкнуть к новинке. Временно «лунная» секция будет гореть одновременно с зелёным сигналом транспортного светофора, пешеходный в это время будет гореть красным. Однако уже в середине недели это изменится. Когда светофоры будут показывать разрешающий сигнал автомобилистам и пешеходам, загорится дополнительная секция, которая проинформирует водителей о необходимости при повороте направо пропустить пешеходов.

Напомним, подобные светофорные секции в Липецке установили впервые. Ожидается, что это избавит пешеходов от долгого ожидания зелёного сигнала на перекрёстке улицы Механизаторов и проспекта Победы и повысит безопасность дорожного движения на данном участке.