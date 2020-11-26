На пересечении улиц Стаханова и Свиридова в Липецке может появиться цветочный рынок

На пересечении улиц Стаханова и Свиридова может появиться цветочный рынок.

Как сообщили в пресс-службе администрации Липецка, паспорт архитектурно-градостроительного облика нового объекта согласовал городской департамент градостроительства и архитектуры. Согласно проекту, одноэтажный павильон будет выполнен в сочетании двух основных цветов – карминно-красного и белого.

– С эскизом к нам обратился собственник участка, он же предложил готовые цветовые решения, которые мы поддержали, так как они гармонируют со зданием существующего здесь рынка «Европейский» и вписываются в общий архитектурный облик улиц, – отметили в департаменте.

Стены будущего павильона решено облицевать металлическими и композитными панелями – последние будут с зеркальной поверхностью. Помимо этого, проект предполагает витражное остекление здания и оформление входных групп керамогранитной плиткой в шоколадно-коричневых и черных оттенках. Однако, несмотря на то, что эскиз нового цветочного рынка согласован, о сроках его строительства говорить еще рано.

– После согласования облика объекта, собственник должен обратиться в департамент также и для получения разрешения на его строительство, – пояснили специалисты.

Напомним, что паспорт архитектурно-градостроительного облика необходимо согласовывать как при строительстве объектов, так и при их реконструкции. В документе необходимо указать цветовую гамму и материалы, из которых будет выполнен объект, а также проработать визуализацию здания и варианты оформления рекламных конструкций, если они будут присутствовать.

Основанием для отказа в согласовании паспорта может быть несоответствие проекта дизайн-коду пространства, нарушения требований безопасности, отступление от принятых для территории колористических решений или рекомендуемых материалов.

Подробную информацию о согласовании паспорта архитектурно-градостроительного облика объекта можно получить в департаменте градостроительства и архитектуры Липецка по телефону 23-91-30.