В ходе церемонии наградили учреждения культуры и регионы, показавшие лучшие результаты в работе с программой «Пушкинская карта» в 2023 году.

Мероприятие состояло в Доме Пашкова в Москве. В исторический особняк съехались работники культуры со всей страны. Приветствовала участников церемонии Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации Татьяна Алексеевна Голикова и Министр культуры Российской Федерации Ольга Борисовна Любимова.

«То, что сейчас почти 12 тысяч организаций участвуют в «Пушкинской карте», – это серьезный прорыв. Я хочу поблагодарить уважаемых представителей регионов, организаций за то, что вы не остались равнодушными к этому проекту. Я также хочу поблагодарить молодых людей, их сегодня 10,6 млн человек – это 75% той аудитории, на которую мы рассчитывали для участия в программе, и она растет. По Пушкинской карте сегодня продано 72 млн билетов, и эта цифра тоже все время растет» – сказала Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации Татьяна Алексеевна Голикова.

По словам Ольги Любимовой, запуск программы «Пушкинская карта» стал одним из самых сложных за десятилетие, так как он потребовал включения, в том числе технологического, учреждений культуры на всех уровнях.

«630 тысяч мероприятий, 72 млн билетов – за этой статистикой скрываются первые свидания, первые семейные выходы, свидетельства наших артистов, которые со сцены видят в зале молодых ребят, получивших возможность купить билеты. На самом деле, это все благодаря вам, потому что вы сделали, чтобы ребята пришли и захотели вернуться», – обратилась она к представителям учреждений культуры.

Для определения победителей Министерством культуры России учитывались сразу несколько показателей: минимальная стоимость билета, количество посетителей за год, степень исполнения учреждением культуры правил программы «Пушкинская карта». На основании свода данных были определены лучшие из лучших, а оценка получилась наиболее объективной.

Победителем в номинации «Театр уж полон; ложи блещут» (лучший региональный театр) стал Астраханский государственный театр оперы и балета.

В номинации «Там, там под сению кулис младые дни мои неслись» (лучший федеральный театр Москвы и Санкт-Петербурга) заслуженные награды получили Государственный академический Малый театр и Мариинский театр.

Диплома победителя удостоилась «Централизованная библиотечная система» Ангарского городского округа – победитель в номинации «Что ж медлить? Уж ко мне заходят нетерпеливые чтецы» (лучшая региональная библиотека).

Лучшим региональным музеем – победителем в номинации «Себя как в зеркале я вижу, но это зеркало мне льстит» стали сразу несколько музеев, объединенных под единым брендом «Тульское музейное объединение».

Лучшими федеральными музеями Москвы и Санкт-Петербурга в номинации «Чистейшей прелести чистейший образец» стали Исторический музей и музей-заповедник «Петергоф».

Заслуженную награду в номинации «Просвещенья дух» (лучшее образовательное учреждение) получила Детская школа искусств № 2 имени П. И. Чайковского г. Ижевск. Лучшей концертной площадкой в этом году стала «Башкирская государственная филармония им. Х. Ахметова» – «Чертог сиял. Гремели хором певцы при звуке флейт и лир». Звание лучшего Дома культуры и победителя в номинации «Души прекрасные порывы» получил Центр культурного развития в Пензенской области.

Отдельно были отмечены регионы, которые активнее всего принимают участие в программе «Пушкинская карта». На сцене Дома Пашкова отметили Республики Татарстан и Башкортостан, Кемеровскую, Оренбургскую Нижегородскую, Новгородскую, Брянскую, Белгородскую, Курганскую и Ростовскую области.