На первом месте – безопасность работников

В администрации Добринского района прошло очередное заседание межведомственной комиссии по охране труда, где подводились итоги первого квартала в данной сфере.

Мероприятие проходило под председательством заместителя главы муниципалитета Г.М. Демидовой с участием представителей структурных подразделений администрации района, управления Роспотребнадзора и других служб.

Главным докладчиком выступила главный специалист-эксперт по охране труда О.В. Кикина, рассказавшая о состоянии производственного травматизма в организациях и на предприятиях Добринскогот района за первый квартал 2025 года. Ольга Васильевна также довела до присутствовавших информацию Государственной инспекции по охране труда Липецкой области.

В докладе прозвучало, что случаев гибели работников на производстве или получения ими тяжелых травм в муниципалитете не было. Тем не менее, все же были два случая, когда работники предприятий получили легкие повреждения.

При обсуждении доклада Г.М. Демидова обратила внимание собравшихся на то, что ответственные за охрану труда сотрудники организаций и предприятий должны обращать внимание на необходимость неукоснительного соблюдения требований производственных инструкций по охране труда при выполнении работ. Это позволит избежать травматизма на производстве и не допустить гибели работников.

Заседание комиссии завершилось приятным моментом. Г.М. Демидова вручила благодарности администрации Добринского района представителям сфер образования, культуры, здравоохранения за значительный вклад в популяризацию норм безопасности и повышение осведомленности сотрудников в сфере охраны труда. В числе награжденных оказались заведующая детским садом с. Демшинка Елена Дорофеева, специалист по охране труда МБУ «Центр обслуживания учреждений культуры» Надежда Чулкова и начальник отдела охраны труда ГУЗ «Добринская ЦРБ» Игорь Требунских.