На Первомайской в Липецке столкнулись “Равон Джентра” и “семерка”

За прошедшие сутки на дорогах области зарегистрировано 2 дорожно-транспортных происшествия в которых 2 человека получили различные травмы.

Вчера утром, в 6:38, в Липецке, на ул. Первомайской, 49-летний водитель, управляя автомобилем “Равон Джентра” допустил столкновение с автомобилем ВАЗ-21074 под управлением 31-летнего водителя. В ДТП пострадал водитель “Равон Джентры” и был госпитализирован.

В Елецком районе, в 19:15, на 399 км автодороги «Дон» 49-летний велосипедист, по предварительным сведениям, при выезде с второстепенной дороги не предоставил преимущество автомобилю «Скания» под управлением 57-летнего водителя. В результате ДТП велосипедист с различными травмами был госпитализирован в больницу №1 г. Ельца.

В Госавтоинспекции напоминают:

Велосипедисты и водители двухколесной мототехники обязаны неукоснительно соблюдать все положения Правил дорожного движения. От этого зависит безопасность их передвижения по трассам региона. В эти дни на дорогах области осуществляют движение значительное число водителей двухколесной техники, от автомобилистов востребовано повышенное внимание.

За прошедшие сутки на дорогах Липецкой области автоинспекторы выявили 2191 нарушение ПДД.

За управление автомобилем в состоянии опьянения к административной ответственности дорожные полицейские привлекли 11 водителей, за неиспользование ремней безопасности – 34.

С помощью автоматических комплексов видеофиксации был зарегистрирован 1761 случай превышения скорости.

Также было зафиксировано 29 случаев механического столкновения автомобилей, в которых не было пострадавших людей.