На пешеходном переходе в районе пересечения улиц Плеханова и Кузнечная появится светофор вызывного типа. К его установке уже приступили сотрудники «Липецкгорсвета» – они смонтировали стойки и установили сами светофорные объекты, сообщили в пресс-службе администрации г. Липецка.

Сейчас специалисты прокладывают линии электропередач для их подключения к сети. В планах – установка кнопок для вызова «зелёного» сигнала и проведение пуско-наладочных работ.

– Ввести светофоры в работу мы планируем к середине февраля, однако в летний период снова зайдем на участок, чтобы убрать все провода под землю, – отметил и.о. директора «Липецкгорсвет» Павел Звонарёв.

Также специалисты пояснили, что данный переход для установки светофоров был выбран не случайно – здесь проходит большой поток машин и существует риск возникновения аварийных ситуаций.

Как известно, нерегулируемый пешеходный переход в районе пересечения улиц Плеханова и Кузнечная обустроили в прошлом году в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».