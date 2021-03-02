Сегодня, 2 марта, специалисты приступили к демонтажу чаши старого фонтана возле спорткомплекса «Звёздный». Им предстоит полностью расчистить участок, чтобы после установить здесь новый «сухой» фонтан площадью около 490 квадратных метров.

Работы по преображению центральной части площади, которая будет менять свое функциональное назначение в зависимости от времени года, проведут за счет средств инвестора.

– Зимой фонтан будет прекращать свою работу, но только для того, чтобы превратиться в просторный каток, в центре которого установят новогоднюю елку – это позволит площади полноценно функционировать круглый год, – отметили в городском департаменте градостроительства и архитектуры.

Стоит отметить, что фонтан, как и сам спорткомплекс «Звёздный», был построен в 70-х годах прошлого века. В 2005-м специалисты провели его реконструкцию – заменили инженерные коммуникации, отремонтировали чашу, пространство вокруг замостили плиткой. С тех пор фонтан и сама площадь ни разу капитально не ремонтировались.

– Площадь у «Звёздного» – одно из любимых мест отдыха у липчан, однако мы понимаем, что она нуждается в существенной реконструкции – за годы чаша фонтана облупилась, коммуникации износились, а тротуарное покрытие потрескалось. Чтобы сделать общественное пространство не только комфортным, но и интересным для липчан, было принято решение о его реконструкции, – сообщили в департаменте.

Также в этом году в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда» преобразят и саму площадь перед спорткомплексом.

В соответствии с названием «Звездного» ее выполнят в космической стилистике. Так, здесь смонтируют освещение и установят малые архитектурные формы, среди которых арт-объекты в виде планет. Помимо этого, на территории возле «Звёздного» высадят многолетние травянистые растения и кустарниками, а также заменят покрытие пешеходных зон – его выполнят в плитке.

Ожидается, что работы по преображению площади завершатся уже к осени этого года.

Формат преображения площади у спорткомплекса «Звёздный» выбрали сами липчане. В 2019 году администрация города проводила народное голосование, на которое было вынесено 7 концепций благоустройства площади от разных архитекторов, проектировщиков и членов профессиональных творческих союзов.

Тогда большинство голосов липчане отдали за идею воронежских архитекторов по преображению площади в «космической» стилистике – её поддержали свыше половины посетителей портала «Открытый Липецк» и 60% респондентов в Instagram. Именно эта задумка легла в основу проекта реконструкции, сообщили в пресс-службе администрации г. Липецка.