Главный новогодний сюрприз в украшении Липецка ещё только готовят – в скором времени над главной елкой города на площади Петра Великого появится яркий стилизованный шатер, сообщили в пресс-службе городской администрации.

Монтаж уже идёт, вокруг главной городской ели устанавливают 20 опор. На верхушке новогоднего дерева закрепят кольцо. От него к опорам протянут 130 нитей гирлянд, они будут слегка провисать, что создаст максимально реалистичное подобие шатра. Общая длина иллюминации – порядка двух километров. Окружность навеса – около 100 метров. Свет гирлянд – тёплый белый.

– Мы ограничены в площади из-за особенностей рельефа площади и наличия клумб рядом. Тем не менее, постараемся сделать шатер максимально большим, чтобы жители и гости города могли прогуливаться под его куполом, не нарушая социальную дистанцию, – рассказывает один из специалистов Денис Адрианов.

Планируется, что световой шатер порадует липчан уже к Новому году.

Новогоднюю инсталляцию приобрели за счет спонсорских средств. Из-за пандемии город не мог позволить себе лишних трат – средства бюджета перераспределили на более важные цели. Порадовать горожан и подарить ощущение праздника вызвались неравнодушные предприниматели. Шатер создают с перспективой на многолетнее пользование.