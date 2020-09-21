На площадке центра «Мой бизнес» состоялась рабочая встреча с коллегами из Воронежа

18 сентября 2020 года АНО «ЦПЭ Липецкой области» (центр «Мой бизнес», ул. Кузнечная, д.8) с рабочим визитом посетили коллеги из Воронежа во главе с директором Андреем Демидовым.

Заместитель директора регионального центра «Мой бизнес» Александр Фролов проинформировал гостей о деятельности центра и существующих в Липецкой области мерах поддержки.

Воронежская делегация приняла участие в форуме “Время Атлантов”, который состоялся 18 сентября на Липецком городище. Андрей Демидов выступил на круглом столе, прошедшем в рамках площадки «Производство. Инновации. Экспорт», отметив эффективность межрегионального сотрудничества.

Стороны обсудили вопросы активизации взаимодействия в области поддержки бизнеса и экспорта двух регионов, вопросы реализации совместных проектов, участие в выставочно-ярмарочных мероприятиях. Достигнуты договоренности об обмене опытом и презентациями между центрами поддержки экспорта Воронежской и Липецкой областей.