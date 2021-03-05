Международный женский день 8 Марта — это важный праздник для одного из самых больших трудовых коллективов региона. На Почте в Липецкой области работает 2545 сотрудниц.

Почтальон – самая популярная профессия среди представительниц прекрасного пола. Должность требует чуткости, проявления внимания и отзывчивости, что особенно важно при работе со старшим поколением. Почтальоны становятся помощниками для клиентов: они не только предоставляют традиционные почтовые услуги, но и консультируют по финансовым и социальным вопросам, доставляют на дом клиентам корреспонденцию, пенсии, социальные пособия и необходимые товары.

«86% нашего коллектива составляют женщины! Именно они обрабатывают и доставляют почти всю почту и корреспонденцию в Липецкой области. Мы гордимся нашими сотрудницами. Они не только ответственные работники и настоящие профессионалы в своем деле, но и хорошие хозяйки и любящие мамы», – отметил директор УФПС Липецкой области Андрей Коробов.

Неслучайно тема социальных льгот и гарантий для персонала находится в центре внимания руководства компании, где большинство сотрудников – женщины. Своим работникам Почта России предоставляет хороший социальный пакет: это оказание материальной помощи, страхование сотрудников и их детей, предоставление средств для оплаты медицинских услуг в случае дорогостоящего лечения, поощрение к профессиональным праздникам и юбилейным датам и многое другое.