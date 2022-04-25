На липецкие дороги наносят разметку. Работы уже завершают на улице Гагарина. Одновременно бригады трудятся на Плехановском спуске и площади Театральная. Здесь появились разделительные, осевые и стоп-линии. В планах – отрисовка знаков ограничения скорости.

Как сообщили в управлении главного смотрителя, в первую очередь «дорожные рисунки» восстановят на дорогах с оживлённым движением и улицах, по которым передвигается общественный транспорт. Среди них Ленина, Первомайская, Советская, Неделина, Фрунзе, Терешковой и другие. Работы в центре города выполнят термопластиком – быстровысыхающим материалом, который отличается износостойкостью. Обычная краска будет применяться на дорогах с низкой интенсивностью движения и второстепенных проездах.

Работы по нанесению разметки должны завершить до конца лета, при этом на центральных улицах закончить их планируют раньше – в июне. Перед началом нового учебного сезона, в августе, надписи и обозначения в районе школ обновят ещё раз.

В управлении отметили, что для привлечения большего числа специалистов, в этом году улицы города разделили на две части и выставили на торги отдельными лотами. Увеличение количества бригад должно позволить быстрее обновить разметку.

Стоит отметить, что восстановление разметки ждёт почти 200 объектов областного центра – это почти 500 километров дорог. Общая площадь «рисунков» составит более 62,5 тысяч квадратных метров.