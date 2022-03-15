Сегодня на внеочередном профильном комитете депутаты облсовета рассмотрели вопрос о мерах поддержки отраслей экономики Липецкой области в связи с введением ограничительных мер в отношении России. Актуальную информацию представил заместитель главы администрации Липецкой области Сергей Курбатов.

Практически в еженедельном режиме проводится мониторинг предприятий, рынка труда, банковской системы, малого бизнеса. Сформирован реестр 152 областных системообразующих предприятий. По словам Сергея Курбатова, в зоне риска компании с иностранным капиталом и предприятия, где используются импортные комплектующие. Этим фирмам теперь приходится буквально в ручном режиме налаживать логистику.

— На региональном уровне в срочном порядке докапитализированы фонды поддержки. Около 300 миллионов получит малый бизнес. 839 миллионов рублей выделено на промышленность. Эти кредиты в первую очередь будут направлены на поддержку предприятий, находящихся в критической ситуации. Главная задача — сохранить рабочие места, — сказал депутатам Сергей Курбатов.

В ходе обсуждения парламентарии подняли вопросы о работе экономических зон на территории области. Заместитель главы администрации заверил народных избранников, что на сегодняшний момент ни одно предприятие с иностранным капиталом, исключая федеральные, не заявило, что уходит. Компании ищут решения возникших проблем.

Депутат Равиль Анутов считает, что сейчас нужно помогать тем предприятиям, которые хотят воспользоваться мерами поддержки для бизнеса, но не могут из-за небольшой налоговой задолженности.

А парламентарий Дмитрий Ларин поднял вопрос транспортного обслуживания. По его словам, выросли цены на важные комплектующие, а автопарк старый. Поэтому могут возникнуть проблемы с перевозками. Председатель облсовета дал поручение детально рассмотреть этот вопрос на профильном комитете.

Депутат Максим Толстопятов обозначил проблему своевременной помощи ИТ-компаниям. Также он выступил с предложением предоставлять кредитные каникулы не только тем людям, которые потеряли доходы, но и бюджетникам, так как их покупательская способность снизилась.

Парламентарий Лариса Ксенофонтова попросила рассмотреть возможность введения нулевого налога на имущество для гостиничного бизнеса. По словам парламентария, в марте резко сократился поток туристов, и такая мера поддержки позволит остаться предпринимателям на плаву.

Депутат Ольга Корвякова обратила внимание на то, что из-за различных просрочек предприятия, получавшие бюджетные гранты и субсидии, могут их лишиться. Поэтому необходимо создать условия, чтобы этого не случилось.

— Ситуация контролируется как на федеральном, так и на региональном уровне. Сейчас в разработке секторальные меры поддержки для бизнеса. После комитета депутаты также сформируют список своих предложений по улучшению ситуации. Кроме того, особенно хочется отметить один из положительных моментов, который был озвучен сегодня, – это профицит вакансий в регионе, — сказала председатель комитета по экономике Ольга Митрохина.

Подробнее о ситуации на рынке труда доложила заместитель главы администрации региона Ольга Белоглазова.

— Мы контролируем ситуацию ежедневно. С начала года за помощью в трудоустройстве обратились более 3 тысяч человек. Сейчас на рынке труда почти 12 тысяч вакансий, поэтому, если у кого-то и возникнут проблемы с трудоустройством, то без работы люди точно не останутся. Сейчас начинается сезон в строительстве и сфере сельского хозяйства. Список вакансий дополнится за счёт этих отраслей, — рассказала на комитете Ольга Белоглазова.

Депутаты также попросили администрацию проработать механизм предоставления работы беженцам из ДНР и ЛНР. Так, Дмитрий Еремеев предложил упростить для них процедуру получения гражданства. По словам парламентария, это поможет беженцам быстрее найти работу.

По решению комитета предложения депутатов направят в администрацию региона для принятия дальнейших решений.