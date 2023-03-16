Сельхозпроизводители Липецкой области, пока почва для посевной кампании еще недостаточно прогрелась, занимаются подкормкой озимых культур и многолетних трав. Работы ведутся в семи районах, сообщили в управлении сельского хозяйства региона.

Удобрения внесены на 11,5 тыс. гектаров озимых и 1,5 тыс. гектаров многолетних трав. Несмотря на все капризы природы, озимые культуры в регионе неплохо перезимовали. Однако продолжительные осенние дожди значительно снизили содержание азота в почве, поэтому озимые культуры экстренно нуждаются в подкормке. Всего нужно позаботиться о 255 тыс. гектаров озимых культур и 17 тыс. гектаров многолетних трав, уточнили в управлении сельского хозяйства.

«Предстоит самый важный период для аграриев. Но я уверен, наши земледельцы не подведут и справятся со всеми трудностями. Они всегда показывают достойные результаты. Липецкая область по многим позициям агропромышленного комплекса находится в числе лучших в стране», – подчеркнул губернатор региона Игорь Артамонов.