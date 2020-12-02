На подрядчика, который ремонтировал улицу Космонавтов в Липецке, подали в суд. Много неисправленных недостатков

Управление главного смотрителя Липецка требует через суд устранить дефекты дорожного полотна на улице Космонавтов. Исковое заявление с соответствующими требованиями направлено в Арбитражный суд Липецкой области.

В прошлом году управлением главного смотрителя был заключен контракт с порядной организацией на ремонт дорожного полотка улицы Космонавтов и прилегающих к ней участков. Работы были выполнены и приняты, однако в ходе эксплуатации объекта обнаружился ряд дефектов. На тротуаре в районе перекрёстка улиц Космонавтов и Титова застаивалась вода, у спорткомплекса «Звёздный» было нарушено благоустройство, уровень просадки части дождеприёмных колодцев не соответствовал требованиям ГОСТ. И это ещё не полный перечень обнаруженных недостатков. Ещё весной организации, проводившей работы, были направлены претензии – в рамках гарантийных обязательств подрядчик должен был устранить нарушения.

– Однако до сих пор исправлена только часть недостатков. Так, рабочие привели в соответствие уровень дождеприёмных решёток относительно верхнего слоя асфальтобетона, восстановили нарушенное плиточное покрытие в местах установки дорожных знаков и целостность дорожной конструкции после отбора проб покрытия. Часть наших требований осталась неисполненной, поэтому мы были вынуждены обратиться в суд, – отметили в управлении главного смотрителя Липецка.

В заявлении муниципальное учреждение просит обязать компанию-подрядчика в течение 10 дней со дня вступления решения суда в законную силу безвозмездно устранить выявленные недостатки, сообщили в пресс-службе городской администрации.