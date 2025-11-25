На практическое занятие – в “Гелиос”

После прохождения теоретического курса «Агротехнологические основы растениеводства» наш руководитель Алла Михайловна Климентова организовала практическое профориентационное занятие на площадке ООО «Гелиос».

Сам генеральный директор этого предприятия Геннадий Николаевич Крутских проводил познавательную экскурсию.

Сначала мы побывали на 250-гектарном свекловичном поле. Уборка была в полном разгаре.

— Предварительная урожайность, — сообщил нам руководитель, — 600 центнеров с гектара.

Многие из нас не представляли себе эту цифру, а вот когда Г.Н. Крутских пояснил, что из такого количества выйдет более 8 тонн (!) сахара — это всех нас впечатлило.

Увидели мы на поле и высокопроизводительный свеклоуборочный комбайн «ROPA Tiger 6S» — комфортабельный, с бортовым компьютером, позволяющим проводить онлайн-диагностику. Подумали: наверное, на такой машине работать — одно удовольствие. И механизатор подтвердил наше предположение.

Директор между тем сообщил нам, что на поле используется не только самая современная техника, но и новейшие цифровые технологии для контроля почвенного микроклимата.

Побывали мы в ангарах, где хранятся зерновые культуры и кукуруза.

Большой интерес, особенно у мальчишек, вызвало знакомство с сельскохозяйственной техникой, прицепным инвентарем. Нам рассказали, для выполнения каких агротехнических операций используется всё это. И даже предложили на минуточку попробовать себя в роли механизатора: забраться в кабину.

Как настоящим агрономам, нам продемонстрировали главные документы сельхозпредприятия: паспорта полей и участков с рекомендациями по рациональному применению удобрений и природоохранным мероприятиям, агрохимическую характеристику почв. Самостоятельно, используя прибор под названием «рефрактометр», мы определили уровень сахара в образце. А еще нам дали попробовать на вкус сахар, полученный из нового урожая.

Неожиданным продолжением нашей экскурсии стало посещение свинофермы. В помещениях с симпатичными хрюшками белой крупной породы и «вьетнамцев» было чистенько, но большинство из нас не испытало удовольствия от посещения этого объекта. Все-таки полеводство оказалось нам ближе.

Тем не менее при подведении итогов выездного практикума все однозначно сошлись во мнении, что сельское хозяйство: и полеводство, и животноводство — имеют огромное значение для экономики страны. Какой станет эта отрасль, зависит от нас, будущих агротехнологов, фермеров, инженеров.

Геннадий Николаевич, как радушный хозяин, не отпустил нас без подарков. Мы с благодарностью приняли от нашего спонсора приборы, которые непременно пригодятся нам: электронную мерную ложку-весы, анемометр (для измерения скорости и направления ветра или воздушных потоков), посадочный совок с мерной шкалой.

«Сельское хозяйство — одна из самых высокотехнологичных и динамично развивающихся отраслей нашей экономики. Очень важно, чтобы в агропромышленный комплекс приходили молодые, грамотные, увлеченные специалисты, которые будут применять современные знания и технологии», — отмечает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

Александр ЗАЦЕПИН, учащийся агрокласса.

Фото А. Климентовой.