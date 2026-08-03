На правом берегу реки Битюг

Сегодня мы расскажем нашим читателям о то, как живет самый южный территориальный отдел Добринского округа – Каверинский. Он расположен в 30 км Добринки и в 120 км от областного центра. В состав теротдела, который по праву называют одними из въездных ворот на территорию округа, входят 4 населенных пункта: село Паршиновка, село Ровенка, деревни Алексеевка и Петровка. Несмотря на отдаленность от окружного центра, жизнь в местных селах и деревнях идет своим чередом…

ДЕРЕВЯННЫЕ ЦЕРКВИ РУСИ

Свернув с трассы Воронеж-Тамбов, и въехав в Липецкую область, уже через несколько километров любой путешественник сделает короткую остановку. В селе Ровенка внимание сразу же привлекает новый деревянный храм в честь святого великомученика Димитрия Солунского, чем-то похожий на сказочный терем. Светлый, с красивым убранством, просторным крыльцом и обустроенной территорией, с церковным домиком и коваными воротами, храм был построен всего за полтора года на месте сожженного в 30-е годы прошлого века.

Храм отапливается, есть тёплый пол для удобства прихожан в холодное время года. В настоящее время здесь регулярно совершаются богослужения и религиозные обряды. Активное участие в строительстве церкви принял уроженец села Ровенка Савва (Евгений Лесных), игумен, настоятель подворья Троице-Сергиевой Лавры «Святогорье». В октябре 2014 года в Ровенке состоялось освящение престола храма Димитрия Солунского. Чин освящения возглавил владыка Никон.

Архипастырь вручил главному спонсору Юрию Петрову, который выделил деньги на строительство, медаль святителя Тихона Задонского III-й степени, такой же награды был удостоен один из руководителей ООО «Битюг» Иван Незнамов. Его заместитель Сергей Якимов, также получивший в этот день церковную награду, является еще и правнуком священника того самого сожженного храма.

ПО ЗОВУ СЕРДЦА

Местный народ по-своему уникален. Живущим здесь людям присуще настоящее бескорыстие, а также умение самоорганизовываться. Неподалеку от храма расположено кладбище. Скажите, много ли вы видели кладбищ, центральные аллеи которых выложены тротуарной плиткой? В Ровенке такое благоустройство имеется.

Инициатором благого начинания выступила уроженка здешних мест Елена Якимова. Женщина прислуживает при храме Димитрия Солунского, а все ровенцы, от мала до велика, ласково и с уважением величают ее сестра Елена. Доброе сердце женщины и ее деятельная натура вдохновляют окружающих. Именно она, видя необходимость в благоустройстве места, где покоятся родные и близкие, предложила преобразить центральную аллею кладбища. Ее идея нашла живой отклик у жителей Ровенки. Ими было принято решение выложить аллею современной тротуарной плиткой.

Теперь на ста пятидесяти квадратных метрах, где раньше росла трава, красуется аккуратная и долговечная брусчатка. Здесь же установили большой поклонный крест. Вдоль аллеи появились молодые саженцы туй. Расходы на песок, цемент, оплату труда плиточников вместе с сестрой Еленой взяли на себя местные предприниматели Иван и Анатолий Незнамовы. Немалую часть организационных вопросов распределили между собой живущие напротив храма Сергей Якимов со своей супругой Надеждой. Кроме них, посильную лепту в общее благое дело, кто финансами, кто собственным трудом, регулярно вносили жители Ровенки Алексей и Анатолий Якимовы, Валерий Чирков, Игорь Якимов, Виктор Незнамов, Иван Логачев.

Преображение центральной аллеи кладбища в селе Ровенка — история о том, как одно доброе сердце может зажечь искру, которая разгорится ярким пламенем общих усилий.

Центральную аллею кладбища в с. Ровенка выложили тротуарной плиткой и установили на ней поклонный крест.

ПРО АСФАЛЬТ И НЕ ТОЛЬКО

В Каверинском теротделе асфальт на улицах стал давно привычным делом. К примеру, в Паршиновке в прошлом году дорожные работы коснулись двух ключевых улиц, Мира и Набережной. Теперь они полностью покрыты асфальтом, обеспечивая беспрепятственное движение для жителей и гостей села. Общая протяженность заасфальтированных участков улиц превысила три километра.

Важно отметить, что работы проводились поэтапно: сначала была обновлена часть каждой из этих улиц, а теперь очередь дошла и до оставшегося участка длиной в 500 метров. Закольцовка улиц Мира и Набережной открыла доступ к двум популярным местам: пляжу и молодому еловому лесу.

Этот лес, разбитый несколько лет назад на внушительной площади в 70 гектаров, уже стал любимым местом отдыха для многих. Кроме того, в рамках благоустройства был проведен отдельный вид работ по улучшению подъезда к дому ветерана СВО Александра Гнездилова, занимающегося выращиванием домашней птицы. Участок дороги протяженностью 250 метров, ведущий к его дому, отсыпали щебнем.

Но про защитника Родины, вернее про то, как он недавно защитил еще и дипломный проект, мы расскажем ниже по тексту. А пока продолжим тему благоустройства. В нынешнем году в Паршиновке преобразилась улица имени Героя Советского Союза Михаила Рогова. Ее протяженность – около километра. Ширина асфальтобетонного полотна составила три метра. Работы велись в рамках одной из региональных программ по благоустройству сельских населенных пунктов. В конце улицы, являющейся тупиковой, дорожники сделали разворотную площадку, как для легковых автомобилей, так и для спецавторанспорта по сбору ТКО. Перед началом работ силами рабочих по благоустройству от деревьев и кустарников освободили обочины, а также ветку уличного газопровода и линию электропередач. Работы по благоустройству на улице Рогова проводились более 10 лет назад, тогда ее отсыпали щебнем. Теперь улица получила вторую жизнь.

Порядок в селах и деревнях теротдела поддерживается общими усилиями. Придомовые территории зачастую окашивают их владельцы, сорную растительность на обочинах сельских дорог до недавнего времени удаляли рабочие по благоустройству. Большую техническую помощь в наведении порядка оказывает мини-трактор «Ставрополец», владельцем которого является начальник Каверинского теротдела Игорь Паршинцев. Агрегат имеет небольшую роторную косилку, переднюю навесную ковш-лопату для расчистки снега, тележку для транспортировки небольших грузов (веток и травы). Зимой со снежными заносами на основных магистралях борются работники Добринского участка ОГУП «Липецкдоравтоцентр», остальную территорию расчищает техника местных фермеров и сельхозтоваропроизводителей: ООО «Битюг», КФХ «Аренда», ИП Стрельников В.Ф, ИП Макашов И.М.

Начальник Каверинского теротдела Игорь Паршинцев на личном тракторе в свободное от работы время занимается благоустройством родного села.

ДИПЛОМ ДЛЯ ФЕРМЕРА

В теротделе нет крупных промышленных предприятий, ведущей отраслью экономики является сельское хозяйство. ООО «Битюг», ИП Стрельников В.Ф., КФХ «Аренда», ИП Макашов И.М. специализируются на выращивании зерновых культур, сахарной свеклы, подсолнечника и кукурузы.

А вот личных подсобных хозяйств насчитывается свыше 400, при этом средний размер одного земельного участка составляет целых 48 соток! Владельцем одного из ЛПХ является ветеран СВО Александр Гнездилов, который после тяжелого ранения занялся фермерством, а именно — откормом домашней птицы: гусей, мулардов, индеек и бройлеров. Параллельно с уходом за пернатыми Гнездилов поступил в областную «Школу фермера», обучение в которой началось 27 апреля и проходило на базе Липецкого института переподготовки и повышения квалификации кадров АПК. Для шестого потока, в который вошел Александр, были выбраны два направления: «Животноводство» и «Растениеводство». Два с половиной месяца 30 участников проекта посещали теоретические и практические занятия, направленные на развитие навыков ведения успешного хозяйства. Во время обучения они побывали на лучших региональных сельхозпредприятиях и познакомились с опытом работы передовых фермерских хозяйств Липецкой области. В середине июля выпускники липецкой «Школы фермера», в числе которых был и Александр Гнездилов, защитили индивидуальные бизнес-проекты и получили дипломы о профессиональной переподготовке.

Всероссийский образовательный проект «Школа фермера» организован Минсельхозом России и Россельхозбанком. Он объединяет возможности регионов, агровузов, крупного бизнеса и фермеров для подготовки профессиональных кадров в сфере АПК и направлен на развитие фермерства и поддержку перспективных отраслей сельского хозяйства. В Липецкой области проект впервые стартовал в 2021 году. Обучение в «Школе фермера» за это время прошли 184 человека.