В регионе

На предоставление коммунальных субсидий жителям Липецкой области в этом году будет направлено более 270 млн. рублей

49 минут назад
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Сегодня на 51-ой сессии облсовета депутаты рассмотрели вопрос об установлении размеров региональных стандартов стоимости жилищно-коммунальных услуг в Липецкой области на 2021 год. Они необходимы для расчета субсидий гражданам по оплате жилого помещения и коммунальных услуг.

Региональные стандарты стоимости ЖКУ утверждаются дифференцированно по муниципалитетам. Их размер устанавливается исходя из цен, тарифов и нормативов, используемых для расчета платы за жилищно-коммунальные услуги для граждан, проживающих в многоквартирных домах.

Принятие постановления «Об установлении размеров региональных стандартов стоимости жилищно-коммунальных услуг в Липецкой области на 2021 год» потребует выделения более 270 млн. рублей. В областном бюджете уже запланировано около 266 млн. рублей, дополнительно потребуется на эти цели 4,4 млн. рублей.

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