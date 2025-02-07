— Это мой вклад в скорую Победу, — сказал Тарас Васильевич Соломка, передавая приобретенные им генераторы в пункт сбора помощи бойцам специальной военной операции.

В одном из недавних номеров «Добринских вестей» мы рассказали о марафоне здоровья, в котором приняли участие около полусотни добринцев, в том числе заведующий хозяйством отделения ЦРБ д. Ольговка Т.В. Соломка.

В том марафоне он получил диплом победителя за первое место и сертификат на 50 тысяч рублей на приобретение бытовой техники.

С самого первого момента получения награды Тарас Васильевич знал, на что именно он потратит деньги, — на помощь нашим бойцам, находящимся в зоне специальной военной операции.

— Я понимаю, как трудно им приходится на передовой, — объяснил он свой жест доброй воли. — Хочу оказаться им полезным хоть в чем-то.

Не раздумывая долго, наш победитель отправился в областной центр и приобрел там три бензиновых электрогенератора.

Свой дар участникам СВО Т.В. Соломка привез в пункт сбора гуманитарной помощи, откуда его доставят к месту назначения.