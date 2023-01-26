Председатель облсовета с рабочим визитом посетил Задонский район, где встретился с семьями мобилизованных. На встрече также присутствовали глава муниципального образования Алексей Щедров, военный комиссар по Задонскому району Максим Николенко, председатель местного Совета депутатов Сергей Путилин.

Родственники мобилизованных обратились к спикеру с разными просьбами. Одна из семей мобилизованных попросила установить вентиляционные каналы в доме для подключения газа, сделать отопление в жилом доме и отсыпать дорогу щебнем, где проводились работы по проведению газопровода.

Некоторые из родственников просили помощи в установке заборов перед домом. Одна из матерей мобилизованного парня обратилась к спикеру с просьбой помочь в оформлении документов для открытия собственного бизнеса. К решению этого вопроса сразу подключились сотрудники местной соцзащиты, которые также рассказали о государственных мерах поддержки, на которые может рассчитывать женщина.

В ходе встречи Дмитрий Аверов отметил, что на территории Задонского района очень оперативно решаются вопросы, связанные с поддержкой семей мобилизованных.

На личный контроль спикер регионального парламента взял вопросы, связанные с зачислением средств на счета мобилизованных.

— Проблема есть, и ее обозначил не один человек. Необходимо разобраться частный ли это случай или это где- то есть системная проблема, возможно в какой- то военной части. Сегодня мы с представителем военкомата детально обсудили этот вопрос. Он обозначил, какие меры уже предприняты военкоматом Липецкой области. Направлены соответствующие обращения в Центральный банк, военную прокуратуру и депутаты тоже со своей стороны сформируют обращение, уточним ситуацию. Вопрос важный, необходимо, чтобы средства поступали, безусловно, своевременно, — отметил Дмитрий Аверов.

В Задонском районе активно работает отделение штаба «Своих не бросаем». По словам главы района Алексея Щедрова, Союз десантников два раза в неделю доставляет гуманитарный груз на передовую.

Более 550 заявок в 2022 году мы отработали для помощи семьям мобилизованных. Это самые различные виды работ — бытовые, ремонтные, вопросы отопления, водоснабжения. Каждая заявка на учете и на ежедневном контроле. Все новые вопросы сразу берем в работу, — отметил Алексей Щедров.

Задонский штаб «Своих не бросаем» взаимодействует и с главами сельских поселений. Предприятия района и местные жители собирают гуманитарную помощь, медикаменты, одежду, продукты питания и все то, что необходимо для наших земляков.

Кроме того, в районе разработали программу, по которой каждая семья, где был мобилизован родственник, получила компенсацию на экипировку в размере 20 тысяч рублей.