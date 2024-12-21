На базе лицея №1 п. Добринка прошел областной семинар по реализации Единой модели профориентации на продвинутом уровне.

То, что делается на базе этого общеобразовательного учреждения в рамках профессиональной ориентации школьников, действительно, заслуживает того, чтобы данный опыт был взят на вооружение другими педагогическими коллективами. Судите сами.

В работе семинара приняли участие заместитель главы администрации Добринского района О.Н. Малыхин, заведующая отделом образования И.М. Немцева, представитель регионального оператора проекта «Билет в будущее» методист института развития образования Липецкой области М.В. Кондратьева, заместитель руководителя ЦОПП Е.А. Голосова, делегации школы №38 г. Липецка (региональной площадки Единой модели профориентации) и Долгоруковского района, заместители директоров школ по учебно-воспитательной работе Добринского района.

Еще до введения Единой модели в лицее активно велась профориентационная работа в рамках проекта «Билет в будущее»: мотивационные и профориентационные уроки, мультимедийные выставки, экскурсии в рамках промышленного туризма и прочее. Здесь созданы педагогический, медицинский классы, а с 1 сентября текущего года — аграрный.

Три года подряд лицей сотрудничает с центром опережающей профессиональной подготовки (ЦОПП) г. Липецка, который помогает обучать старшеклассников по некоторым профессиям.

Итог весьма впечатляет. За это время почти 90 учащихся освоили программы по таким профессиям, как экскурсовод, вожатый, повар, оператор электронно-вычислительных и вычислительных машин, младший помощник медицинской сестры.

Урок биологии в 9 классе проводит Т.А. Пешкова. Его цель — рассказать о том, насколько полезным станет этот предмет в профессиональной деятельности и в каких конкретных отраслях полученные знания пригодятся больше всего.

Профессиональные навыки ребята получали, учась по договорам (двухсторонним — между лицеем и ЦОПП или трехсторонним — между лицеем, ЦОПП и учебным заведением). При завершении им вручают документ о полученной квалификации — свидетельство с подписями и печатью. Все, как положено. Даже вкладыш с оценками имеется.

С 1 сентября 2023 года Минпросвещения России внедрило в образовательные организации Единую модель профессиональной ориентации — профминимум, предусматривающий три уровня реализации: базовый, основной и продвинутый.

— Мы сразу выбрали для себя продвинутый уровень, — поясняет директор лицея Т.М. Селиванова. — Имеющиеся наработки в этом направлении позволяли нам это сделать. Да и материально-техническая база лицея, высокое мастерство педагогических кадров, социальных партнеров, тесная связь с родителями наших воспитанников — всё это способствует достижению хороших конечных результатов в профориентационной работе с детьми.

В этой школьной лаборатории ребята постигают тонкости профессии лаборанта химико-бактериологического анализа.

Надо отметить, что в Липецкой области таких учебных заведений, которые реализуют Единую модель профминимума на продвинутом уровне, можно по пальцам пересчитать. В нашем же районе подобная образовательная организация и вовсе единственная — лицей №1. С 2024 года он является региональной площадкой проекта «Билет в будущее».

Что же смогли увидеть участники областного семинара?

Программа оказалась весьма обширной. Педагогический коллектив показал, как на практике реализуется профессиональный минимум по всем семи основным направлениям.

Урочную деятельность демонстрировали учителя русского языка и литературы Т.В. Князева, математики — С.В. Брыкина, биологии — Т.А. Пешкова. Каждый педагог через свой предмет сумел показать многообразие тех профессий, в которых непременно пригодятся полученные в школе знания.

Курс внеурочных занятий «Россия — мои горизонты» проводили со школьниками их классные руководители И.Ю. Ростовцева, Л.А. Игуменова. Тема касалась развития предпринимательства. С помощью учителей ребята определяли, какими качествами и навыками необходимо обладать, чтобы успешно вести бизнес. Некоторые даже предложили свои бизнес-идеи.

Свой бизнес-план на очередном занятии по курсу «Россия — мои горизонты» представляют семиклас-

сники Иван Бутрин и Егор Нужных.

Очень большой интерес у участников семинара вызвало направление «Дополнительное образование». Педагог-организатор З.А. Требунских вела разговор о педагогической профессии в классе, где объединились ребята, решившие в дальнейшем вновь вернуться в школу, но уже в качестве учителей. Сейчас они девятиклассники. В составе педкласса — второй год. Многому научились. Даже самостоятельно уроки проводили в начальной школе.

Еще один специализированный класс — медицинский. Под руководством педагога И.А. Матыциной и представителя социального партнера ГУЗ «Добринская ЦРБ» старшего фельдшера А.С. Гаршиной старшеклассники отрабатывали навыки постановки внутривенных и внутримышечных инъекций. Ребятам это непременно пригодится: ведь они — будущие медики.

Гости долго пребывали в состоянии приятного изумления, когда оказались в школьной лаборатории. Оборудование — самое современное. Учащиеся выполняли анализ молока на физико-химические показатели: плотность, кислотность, жирность, белок и даже на фальсификацию. Они провели качественный анализ мяса на показатель его свежести, отрабатывали методики микроскопии этого продукта. Ребята подтвердили качественный состав минеральной воды, исследовали показатели натуральности меда.

Занятие с ребятами-лицеистами и их сверстниками еще из двух школ — Петровской и второй Добринской — провела педагог дополнительного образования А.М. Климентова.

Эти школьники осваивают здесь профессию «Лаборант химико-бактериологического анализа». Группа солидная — 24 человека. Учеба организована по двухстороннему договору между лицеем и ЦОПП. После окончания учебы и сдачи экзаменов ребята получат свидетельства.

В нынешнем году впервые заключен трехсторонний договор между администрацией Добринского района, филиалом Усманского промышленно-технологического колледжа в п. Добринка и лицеем №1 на подготовку 7 учащихся по профессии тракториста-машиниста сельскохозяйственного производства. Финансовые расходы взяла на себя районная администрация.

Участники семинара посетили Добринский филиал колледжа, его руководитель А.С. Устюгов познакомил гостей с условиями, в которых проходит подготовка школьников — будущих механизаторов, продемонстрировал современный машинно-тракторный парк, на базе которого ребятам предстоит отрабатывать навыки вождения. А в лицее, в кабинете «Точка роста», учитель биологии С.С. Курбанова провела элективный курс «Агротехнический класс как элемент системы непрерывного образования и профессиональной ориентации школьников».

Организаторы семинара задействовали в нем и родителей, пригласив их вместе с гостями принять участие в деловой игре «Что? Где? Когда?».

Справка

МБОУ «Лицей №1» п. Добринка — одно из старейших учебных заведений Добринского района. В 2024 году ему исполнилось 98 лет.

Лицей занесен в Книгу «Трудовая слава Липецкой области». Он дважды победитель Всероссийской фестиваль-выставки образовательных учреждений, вошел в топ «300 лучших сельских образовательных организаций» и «Лучшие школы России».

Сегодня лицей №1 п. Добринка — надежный социальный партнер в сфере образования Липецкой области.

«Нам важно, чтобы Единая модель профориентации действовала во всех школах и охватывала учеников с 6-го по 11-й класс».

Сергей КРАВЦОВ,

министр просвещения РФ.