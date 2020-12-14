На путепроводе в Новой Жизни уже установили дорожные знаки и наносят разметку

На путепроводе в Новой Жизни приступили к работам по организации безопасного движения. Специалисты уже установили необходимые дорожные знаки и приступили к нанесению разметки, а также монтажу барьерного ограждения – работы выполнены практически наполовину, сообщает пресс-служба администрации г. Липецка.

Помимо этого, здесь завершили установку опор освещения и энергосберегающих светильников. В планах – проверка и пуско-наладка электрики. Как отметил ведущий инженер городского управления строительства Владимир Газин, строительство путепровода выполнено уже на 97%.

– В сроки подрядчик укладывается, все работы находятся на завершающей стадии, – подчеркнул он.

К строительству моста специалисты приступили в январе. За это время они выполнили работы на участке длинной 635 метров – провели реконструкцию и усиление подпорных стенок моста, обустроили его подходы и соединили их с помощью 2-пролетного путепровода из шести 50-тонных металлических конструкций и семи железобетонных балок. Помимо этого, вместе с путепроводом и подходами рабочие заасфальтировали участок в 250 метров по улице Майская и обустроили пешеходную дорожку.

Протяженность моста составила 80 метров. Движение здесь будет односторонним: по новой части можно будет добраться до Липецка. Существующий путепровод будет доступен для движения в сторону Грязей.

Напомним, строительство нового моста с 9-метровой проезжей частью ведется в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». По контракту все работы подрядчик должен завершить до конца года.