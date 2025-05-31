На пути к профессии

Пятнадцать школьников Добринского района завершили обучение по программе «Тракторист-машинист категории С». Ребята успешно выдержали экзамен на знание теории и показали практические навыки в управлении самоходными машинами категории C. Итоговые испытания прошли в учебных классах и на трактородроме Добринского филиала Усманского промышленно-технологического колледжа.

Осенью прошлого года администрация Добринского района, филиал Усманского промышленно-технологического колледжа в п. Добринка и ООО «Добрыня» подписали трехстороннее соглашение о сотрудничестве.

Документ предусматривал обучение старшеклассников муниципалитета азам профессии механизатора. Пятнадцать парней, представлявших лицей, вторую школу районного центра и гимназию села Ольговка, приступили к обучению.

— Наши педагоги, — пояснил руководитель Добринского филиала Андрей Устюгов, — разработали специальную образовательную программу. Молодым людям на изучение теории отвели три часа два раза в неделю. Еще один учебный день был посвящен практическим занятиям на трактородроме. Реализация данного проекта — важный шаг для решения задач по обеспечению кадрами и развития агропромышленного комплекса Добринского района.

За восемь месяцев обучения большое внимание уделялось теории, ребят учили правилам дорожного движения и безопасной эксплуатации техники.

Практические занятия, когда можно проехаться за рулем трактора, были для старшеклассников наиболее интересными. На вопрос, кто лучше сдаёт экзамен, школьник или взрослый человек, А. Устюгов ответил однозначно:

— Школьник, потому что ответственно подходит к изучению правил и вождению транспортного средства.

Перед началом экзамена молодых людей собрали в одном из учебных классов. Им объяснили порядок и очередность прохождения испытаний. Сразу после этого парни заняли места у компьютеров. На мониторах — теоретические тесты и вопросы на знание правил дорожного движения. У каждого свой, особый вариант. Позаимствовать правильный ответ у соседа не получится, положиться можно только на себя.

Вслед за теорией последовала практика. На специальной асфальтированной площадке, трактородроме, молодые люди показывали свои навыки в управлении трактором: движение с места, выезд и заезд в условный гараж, преодоление искусственной возвышенности, умение двигаться на разных скоростях. Одно задание было максимально приближено к действительности. Юноша за рулем трактора задним ходом подъезжал к почвообрабатывающему агрегату, не выходя из кабины цеплял его к самоходной машине, переезжал на другое место и отцеплял.

Куратором пилотного проекта по подготовке школьников к получению первой профессии, связанной с управлением самоходными машинами, выступила инспекция Гостехнадзора Липецкой области. На мероприятии в Добринке присутствовали заместители руководителя инспекции Сергей Панов и Денис Фофанов, контролировавшие процесс сдачи экзаменов. Они отметили хорошую подготовку добринских парней и пожелали им удачи в выборе жизненного пути.

В последние годы интерес к сельскому хозяйству со стороны потенциальных работников значительно вырос. Зарплаты в отрасли одни из самых высоких в районе.

На добринских полях работает современная высокопроизводительная техника, управлять которой должны грамотные специалисты. Спрос на профессионалов своего дела тоже присутствует. Руководители сельхозпредприятий с огромным желанием принимают на работу молодых людей, имеющих необходимую квалификацию. Для них в муниципалитете строится благоустроенное жилье и создается современная инфраструктура. Тем самым закладывается прочный кадровый фундамент для районного агропрома.

Главный государственный инженер-инспектор Гостехнадзора Липецкой области по Добринскому району Константин Григорьев показал временные удостоверения трактористов-машинистов категории С. Их со дня на день получат пока еще школьники, успешно сдавшие свой первый серьезный экзамен.

Быть может, именно он станет для кого-то из нынешних пятнадцати смелых главным жизненным ориентиром…

«Профориентация – важная составляющая обучения старшеклассников и студентов. Молодые люди должны иметь реальное представление о том, какие специальности востребованы на рынке труда в регионе и какие перспективы у них будут после получения профессии. В этом заинтересованы не только юноши и девушки, но и работодатели. Сегодняшние школьники и студенты – это рабочие кадры завтрашнего дня», – считает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.