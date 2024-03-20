Сергей и Ольга Подхалюзины, с. Демшинка.

День свадьбы: 20 октября 1990 года.

Конец 80-х годов прошлого века. Молодежь активно устремляется из деревни в город. Родители поддерживают повзрослевших детей: «Нечего в деревне грязь месить!».

Ровно в это же время липчанин Сергей Подхалюзин переезжает к своей бабушке в д. Наливкино Демшинского сельсовета. И очень быстро становится незаменимым для односельчан человеком. Ведет в Демшинской средней школе кружки, одновременно работая музыкальным руководителем в сельском клубе. А еще Сергей Подхалюзин приобрел большую популярность в нашем районе как музыкант и автор-исполнитель собственных песен.

В 1989 году в Демшинскую среднюю школу приехала работать по распределению после института молоденькая учитель химии и биологии. Ольга Евгеньевна рассказывает, что молодые люди не сразу разглядели друг друга, а лишь к концу ее первого учебного года. Но и тогда мало кто из коллег, а тем более учеников, догадывался об их отношениях. На работе обращались друг к другу на «вы» и строго по имени-отчеству. После уроков Ольга уезжала домой в Среднюю Матренку, а вечером Сергей приезжал к ней на свидание на мотоцикле «Ява».

Предложение пожениться молодой человек сделал (что в их случае очень символично) 1 сентября 1990 года, после уроков. Свататься приехал с аккордеоном в руках (приглашенный по этому случаю баянист по какой-то причине не смог быть). Свадьбу наметили на конец октября.

Осень в том году выдалась дождливой, погожих дней по пальцам можно было пересчитать. И вдруг — подарок природы: за неделю до и во время свадьбы светило солнышко и было очень тепло. А уже в воскресенье снова пошел дождь, в понедельник выпал первый снег.

Расписывались молодые в местном Доме культуры с полным зрительным залом односельчан. От машины до клуба Сергей свою возлюбленную нес на руках.

Обменявшись кольцами, молодые поехали в Добринку, чтобы сделать снимки у профессионального фотографа (такие постановочные фотографии с хорошим освещением и нужным ракурсом можно было сделать только в КБО). Но тут их, как и другие пары, поженившиеся в тот день, ждало разочарование. В райцентре отключили свет, и никто не мог сказать, когда электричество появится снова. Пришлось отказаться от фотосессии и довольствоваться любительскими снимками.

Но этот факт ничуть не омрачил общего радостного настроя. Свадьба, как говорится, вовсю пела и плясала. Гостей у Подхалюзиных было много, приглашенный ансамбль музыкантов из Плавицы гремел на всю округу.

На второй день молодожены отправились венчаться в храм с. Павловка.

Подаренные гостями деньги положили на сберкнижку — мечтали собрать на машину. Но вскоре в результате происходивших в стране реформ они «сгорели» и уже ничего не стоили.

Жить супруги стали в д. Наливкино вместе с бабушкой и прабабушкой Сергея. Вскоре родился сын Дмитрий.

— Его назвали в честь деда Сергея, — говорит Ольга Евгеньевна. — Муж всегда говорил: «У нас будет сын Митька». Так и вышло.

Детский сад к тому времени закрыли, так что воспитывать малыша, после того как мама вышла на работу, помогало старшее поколение.

До 2009 года Сергей и Ольга работали вместе. Вопреки расхожему мнению, это только сплачивало их семью. Общие проблемы, темы для разговоров, взаимопомощь. Супруга помогала мужу в оформлении документации, а тот ей — в проведении внеклассных мероприятий. После реорганизации школы стали работать в разных местах.

Подхалюзины в прошлом году отметили «круглую» дату: 30 лет и 3 года совместной жизни. До сих пор живут в Наливкино и менять свой адрес не собираются. Сын с семьей часто приезжает к ним из города в гости.

— Внуки очень любят гостить у нас, — продолжает собеседница. — Старший Егор, вообще, говорит, что, когда вырастет, будет жить в деревне…

На вопрос о семейных традициях Ольга ответила так:

— Мы каждый год вспоминаем день первого свидания, которое было 27 марта. Для нас он, пожалуй, даже важнее дня свадьбы…