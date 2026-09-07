На радость детворе

Большой подарок ко Дню малой родины получили юные жители села Большая Отрада Пушкинского территориального отдела. В последний день ушедшего лета здесь в торжественной обстановке открыли новую детскую площадку.

По словам начальника Пушкинского территориального отдела Игоря Коновалова, этот проект был реализован благодаря спонсорской помощи ООО «Отрада Фармз» и её основателя Патрика Хоффмана, который приехал на церемонию открытия.

Подрядчик, который ранее устанавливал детскую площадку в Пушкино, и здесь справился в короткие сроки.

— Очень приятно, — сказал в приветственном слове заместитель главы администрации Добринского округа Олег Малыхин, — что крупный бизнес, работающий на нашей территории, не забывает о своих социальных обязанностях перед жителями, проживающими здесь же. Благодаря Патрику Хоффману юные жители Большой Отрады получили благоустроенную игровую площадку. Уверен, что пустовать она не будет.

И как только была перерезана красная ленточка, детвора «оккупировала» горки, качели и другое игровое оборудование. Но праздник на этом не закончился. Дети с удовольствием поиграли в игры с аниматорами, а после получили сладкие подарки.