На развитие медицины Липецкая область получит поддержку сразу по трём новым нацпроектам

Липецкая область получит федеральную поддержку на развитие здравоохранения сразу по трём новым национальным проектам — «Продолжительная активная жизнь», «Семья», «Эффективная и конкурентная экономика». Об этом заявил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко после рабочей поездки в регион.

Самый большой федеральный транш — 5 миллиардов рублей — будет по нацпроекту «Продолжительная активная жизнь». Средства пойдут на развитие первичного звена здравоохранения — на обновление и оснащение региональных поликлиник и амбулаторий.

В рамках финансирования по нацпроекту «Семья» в Липецкой области появятся две новые модульные женские консультации — в Данковском районе и Липецком округе. Часть средств направят на переоснащение областного перинатального центра и детских больниц. В случае последних — с упором на оказание экстренной помощи. Также планируется закупка автобусов для выездных исследований школьников из сельской местности.

По нацпроекту «Эффективная и конкурентная экономика» продолжится внедрение в медицину цифровых сервисов, которые максимально разгрузят врачей от оформления выписок и справок. «С рутинной работой частично поможет искусственный интеллект, чтобы доктора могли выполнять свою главную миссию — оказывать пациентам живое человеческое внимание и помощь», — подытожил Игорь Артамонов.

Модернизация липецкого здравоохранения рассчитана на период до 2030 года. Сейчас прорабатываются детали проектов.