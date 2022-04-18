С наступлением благоприятной погоды стартовали дорожные работы на объектах национального проекта «Безопасные качественные дороги» на региональных трассах.

В Грязинском районе на 4-километровом участке автодороги Двуречки-Фащевка-Красная Дубрава-Грязи идут подготовительные работы, там фрезеруют старое покрытие и убирают пучины.

А в Лебедянском районе на автодороге Каменная Лубна-Докторово-Куликовка уже укладывают выравнивающий слой крупнозернистого асфальтобетона толщиной 6 см. После укладки верхнего слоя толщина покрытия увеличится до 11 см. Работы идут на 10-километровом отрезке от Докторово до поворота на Красное, в нормативное состояние его приводит ОГУП «Липецкдоравтоцентр».

Помимо замены покрытия, специалистам предстоит отремонтировать водопропускные трубы, обустроить остановочные площадки с заменой павильонов, заасфальтировать съезды и примыкания, укрепить щебнем обочины, заменить ограждение и знаки, нанести разметку.

— Дорога важна для района, по ней возят сырье для Лебедянского сахарного завода и его продукцию. Для близлежащих сёл – это самый короткий маршрут к Задонскому району и М4, по ней добираются в райцентр, возят в школу детей из Донских Избищ, — отмечают в Куликовском сельсовете.

Завершить все работы подрядчик должен до середины октября.

Всего в этом году в Лебедянском районе планируется сдать после ремонта 78 км региональных трасс.

В целом по области по нацпроекту отремонтируют 363 км межмуниципальных дорог.