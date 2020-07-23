На ремонт компьютерного томографа в Добринской районной больнице выделят 9 млн рублей из регионального бюджета

Сегодня комитет по экономике регионального парламента рассмотрел очередные изменения в закон об областном бюджете. За счет поступлений из федерального центра доходы и расходы областного бюджета увеличились на 423 млн. рублей.

– 223 млн. рублей предусмотрено на социальные выплаты безработным, 21 млн. рублей на мероприятия, направленные на снижение напряженности на рынке труда. 239 млн. рублей направят на стимулирующие выплаты за выполнение особо важных работ медикам и иным работникам, непосредственно участвующим в оказании помощи гражданам, у которых был выявлен коронавирус. Более 39 млн. рублей предусмотрено на выплаты за особые условия труда и дополнительную нагрузку работникам стационарных организаций социального обслуживания, стационарных отделений созданных вне стационарных организаций социального обслуживания, и лицам из групп риска заражения коронавирусом, – рассказал вице-спикер облсовета, председатель профильного комитета Василий Мурузов.

143 млн. рублей будет дополнительно направлено на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, 100 млн. рублей на обеспечение деятельности по обращению с твердыми коммунальными отходами, 81 млн. рублей на поддержку производства масличных культур. Также законопроект предусматривает уменьшение расходов на возмещение части затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам в агропромышленном комплексе на 560 млн. рублей.

Кроме того, за счет перераспределения ассигнований некоторых статей бюджета региона 400 млн. рублей дополнительно будут направлены на обеспечение сбалансированности местных бюджетов. Управление здравоохранения Липецкой области получит 30 млн. рублей на приобретение лекарств для льготников и 9 млн. рублей на ремонт компьютерного томографа в Добринской районной больнице.

С учетом предлагаемых изменений областной бюджет в 2020 году по доходам составит 69 млрд. рублей, по расходам – 76,7 млрд. рублей. С дефицитом – 7,7 млрд. рулей.