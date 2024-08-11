Пятнадцать учащихся Хворостянской школы побывали в Ингушетии по приглашению полномочного представителя республики в Липецкой области Бей-Али Микаиловича Бекботова. Об этой поезде на родину Суламбека Сусаркуловича Осканова — советского и российского военного летчика, генерал-майора авиации, первого человека, удостоенного звания Героя Российской Федерации, рассказала руководитель группы Екатерина Станиславовна СОМОВА.

Яркой и незабываемой оказалась наша поездка в Ингушетию — на родину героя-летчика Осканова, много лет назад ценой собственной жизни спасшего не один десяток хворостянцев от гибели, отведя падающий на землю самолет, у которого отказала система управления, от жилого массива. С тех пор мы свято чтим память этого человека, возлагая цветы к монументу, возведенному в его честь в поле, где рухнул МиГ-29 (неподалеку от деревни Казельки), гостеприимно встречая многочисленные делегации, приезжающие поклониться месту гибели героя.

В составе районной делегации некоторые наши учащиеся несколько лет тому назад уже ездили на родину Суламбека Сусаркуловича. А на этот раз Б.-А.М. Бекботов пригласил посетить Республику Ингушетию ребят именно нашей школы. Оплачивала тур ингушская сторона.

Мы, конечно же, с радостью приняли такое предложение. Самые достойные мальчишки и девчонки получили в награду эту поездку. Счастливчиками стали те, кто хорошо учится, активно участвует в общественной жизни школы, добивается высоких спортивных успехов, служит примером достойного поведения. Это были учащиеся с 4-го по 9-й классы.

С самых первых минут, как только мы ступили на ингушскую землю, нас окружили таким вниманием, любовью, что трудно передать словами чувства, переполнившие нас. Как самых родных, давно знакомых людей встречали гостей. На вокзале в Назрани, куда мы прибыли, в числе других тепло приветствовал нас и Бей-Али Микаилович.

На комфортабельном автобусе направились в лицей-центр одаренных детей «Олимп». Здесь мы и поселились на время визита. Он не был длительным: всего три дня. Но как много незабываемых впечатлений осталось в памяти, как много нового и интересного из истории этой республики, ингушского народа, из жизни нашего героя Осканова узнали мы.

Открытия начались сразу же, как только, покушав и чуть отдохнув с дороги, мы отправились в село Плиево, где родился Суламбек Сусаркулович и где теперь располагается его музей.

Он великолепен. Столько материалов там собрано, так прекрасно оформлены выставочные экспонаты, наглядно расположены множественные документы, личные вещи прославленного сына ингушского народа. Учитель истории Малика Горданова, заведующая музеем, преподнесла в дар нашей делегации три собственных авторских книги о своей республике, ингушском народе, первом Герое России.

Здесь нас ждала встреча с родным братом Осканова Салманом, его двоюродными сестрами Фатимой и Розой. Родственники рассказали, что Суламбек с малых лет был очень смелым, ответственным. И припомнили случай, когда в возрасте 10 лет парнишка спас тонущего брата. Не раздумывая, он бросился в воду и только благодаря его стремительным действиям мальчик остался жив…

На встречу с нашими ребятами пришли близкие родственники Суламбека Осканова

В тот же день мы успели побывать в сельском ДК. Даже народные костюмы смогли примерить.

Не менее насыщенным, наполненным яркими впечатлениями и интересными знакомствами стал и второй день нашего пребывания. На этот раз мы отправились в горный лагерь, где проводили каникулы активисты «Движения первых». И хотя погода не особо радовала в тот день (было сыро и слякотно, то и дело моросил дождь), прием был настолько теплым, что о ненастье все быстро забыли. Новые знакомства, новые друзья. И, конечно же, подарки на память.

А в «Олимпе», куда мы вернулись ближе к вечеру уставшие, но довольные, нас ждал новый сюрприз. Преподаватель гончарной мастерской пригласил подростков в свой храм искусства. По-другому это место я не могу назвать. Здесь так много рукотворных изделий из глины, что у нас глаза разбежались. А главное — каждый, кто захотел (а захотели все!) сел за рабочее место гончара и на круге с помощью руководителя, конечно, сотворил маленькое чудо — изготовил из куска обычной глины собственное изделие — кто-то плошку, кто-то кувшинчик. У кого на что фантазии хватило. И мастерства.

Гончарный круг осваивают Аня Шкирмина и Иван Гундров.

Даже мы с Натальей Александровной Соломоновой — еще одной сопровождающей нашей делегации — не удержались и наравне с ребятами потрудились за гончарным кругом.

Надо отметить, что в этом центре созданы отличные условия не только для учебы, но и для отдыха, занятий спортом. Есть прекрасные тренажерный и спортивный залы с современным оборудованием. Несмотря на усталость, наши мальчишки и девчонки не могли не опробовать тренажеры, с удовольствием они и в подвижные игры поиграли.

Организаторы этой встречи, и прежде всего Бей-Али Бекботов, очень постарались, чтобы за короткие три дня показать как можно больше местных достопримечательностей. Мы побывали в аэропорту «Магас» имени С. Осканова, где помнят, любят и чтут своего земляка. Очень сильное впечатление произвело на нас посещение Мемориала памяти и славы в Назрани, который является своеобразной визитной карточкой Ингушетии. Это музей под открытым небом, где собран колоссальный материал из истории ингушского народа, свидетельствующий о ключевых событиях и фигурах на разных этапах существования республики. Главный объект мемориала посвящен памяти жертв репрессий.

Не менее запоминающимся оказалось посещение самой главной башни в республике — Башни Согласия. Подчеркну, что башни — это главный символ Ингушетии. Их здесь десятки: родовые, жилые, оборонительные, боевые, наблюдательные. С плоскими крышами и пирамидальными. Это памятники средневековой архитектуры. Считается, что башенные комплексы в течение многих веков вырабатывали у горцев-ингушей эстетическое чувство прекрасного, чувство бережного отношения к дому, как святилищу семьи.

Башня Согласия стоит на самом высоком месте. Путь к ее крыше — именно здесь располагается смотровая площадка — занял у нас 1 час 6 минут (ребята засекали время).

Ангелина Павленко на фоне одного из башенных комплексов.

Вид оттуда — сказочно прекрасный: гористая местность, покрытая деревьями и кустарниками, строения, опять же множество величественных башен — больших и маленьких. Красота — аж дух захватывает!

На спуск времени потребовалось значительно меньше — всего 25 минут.

Внизу, у подножия башни, в местных ларечках накупили понравившиеся сувениры. В память об этом величественном сооружении ингушских зодчих.

Но подарков и сувениров ребятам и так надарили очень много.

Наша хворостянская делегация тоже одарила всех, кто так или иначе оказался причастным к визиту. Надо сказать, что, отправляясь в Ингушетию, мы захватили с собой огромное количество подарков: магнитики, календарики, сувенирные тарелочки с видом Добринки, большие и маленькие брошюры и буклеты, рассказывающие о нашем Липецком крае, Добринской земле, Хворостянском поселении, набор фотографий. Мы даже в подарок нашим друзьям привезли книгу из истории «Добринских вестей», выпущенную к 90-летнему юбилею газеты.

Картину с изображением Суламбека Осканова хворостянцы подарили Б.-А.М. Бекботову.

Часть из собранных сувениров ребята приготовили собственноручно, часть закупили, часть получили от школы и школьной библиотеки. Памятные подарки для ингушских ребят передала администрация Добринского района. Свою картину приготовила и наша шестиклассница Анна Бричук. Методист ДЮЦ «Ритм» Елена Соболева просила сказать теплые слова в адрес принимающей стороны и вручить им статуэтки, изготовленные ею. А пенсионер из Хворостянки Владимир Иванович Соломонов, узнав о нашем визите на родину С.С. Осканова, принес мед с собственной пасеки для ингушских детей…

Нашим девочкам Анне Бричук, сестрам Нике и Олесе Кузмичевым, Ангелине Сомовой очень приглянулись национальные костюмы.

Надо сказать, что очень радушно, тепло, душевно нас не только встречали, но и провожали. Момент прощания был даже более трогательным. Ребятам столько различных вкусностей принесли. И не только организаторы этого мероприятия. Простые жители, родители ингушских детей несли свои лакомые подарочки. Из Ингушетии мы уезжали с еще большей кладью, чем приехали туда.

Все 26 часов, пока добирались до дома, старались опустошить съестные запасы. Даже попутчиков угощали.

В одном из купе вместе с детьми отказались наши бойцы, которые после ранения возвращались из госпиталя домой. Некоторое время мы ехали вместе. Ребята с неподдельным интересом общались с ними, конечно же, угощали бойцов ингушскими вкусностями, фруктами, а одному из раненых наши девочки даже помогли сделать перевязку: у него была повреждена рука.

… И вот мы дома. Больше недели прошло с момента нашего возвращения, но воспоминания о трех днях, проведенных в прекрасной Республике Ингушетии, среди замечательных радушных хозяев еще долго будут греть наши сердца. Это было великолепно. И незабываемо.