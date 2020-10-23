На счета семи многоквартирных домов Ельца вернётся 3,47 млн рублей для капремонта

Фонд содействия реформированию ЖКХ РФ одобрил пятую заявку Липецкой области на получение финансовой поддержки для проведения энергоэффективного капитального ремонта многоквартирных домов. На счета семи многоквартирных домов Ельца, в которых проживает 1 109 человек, вернётся 3,47 млн рублей. Полученные денежные средства жители этих многоэтажек смогут использовать на дополнительные работы по капитальному ремонту.

Собственники квартир в доме № 99 по улице Коммунаров в Ельце формируют фонд капремонта на общем счёте и для установки автоматизированного теплового пункта жителями было принято решение о дополнительном взносе в размере 5,06 рублей с квадратного метра. Установленные АТП снизят расходы граждан на оплату коммунальных ресурсов. Прогнозная экономия по семи многоэтажкам Ельца составляет 1,75 млн рублей или пять тысяч рублей с квартиры за отопительный период.

Липецкая область является одним из лидеров по России в вопросах энергоэффективного капитального ремонта. Всего подано пять заявок по 18 многоквартирным домам на общую сумму софинансирования более 11 млн рублей. Жителям удалось компенсировать до 80% расходов на установку энергосберегающего оборудования.

«Повышение энергоэффективности многоквартирных домов в Липецкой области постоянно находится в центре внимания органов власти, – отмечает глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов. – Вопросы сокращения платежей в отопительный период очень важны сегодня, и мы будем продолжать активно работать с собственниками жилья в этом направлении».

Возможность провести энергоэффективные мероприятия и получить софинансирование есть и у других многоквартирных домов региона. Оценить целесообразность установки автоматизированного теплового пункта жители могут самостоятельно на сайте липецкаяобласть.рф, перейдя в раздел «Геоинформационная карта» или обратиться в Фонд капитального ремонта Липецкой области.