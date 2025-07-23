На семейную легкоатлетическую эстафету зовут липчан 10 августа

Семейная легкоатлетическая эстафета, направленная на популяризацию здорового образа жизни и укрепление семейных ценностей, пройдёт 10 августа в Липецке. Участников ждёт маршрут протяжённостью 2,5 километра.

Всего будет три этапа — два взрослых и детский. Сначала папы побегут 1,5 километра, затем к ним присоединятся мамы: вместе они преодолеют 500 метров. Финиширует семья вместе: третий этап — финальные 500 метров — взрослые пробегут вместе с детьми. Регистрация на спортивный праздник доступна по ссылке.

«Это не просто спорт — это атмосфера единения, где дети и родители могут вместе провести время с пользой для здоровья и настроения. Это важная часть нашей работы по развитию массового спорта и поддержке семейных традиций в регионе», — комментирует губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

Организаторы подготовили для участников стартовые пакеты с фирменными футболками, номерами и подарками от партнёров. На финише каждую семью ждёт эксклюзивная медаль. При себе необходимо иметь пакет документов: паспорта для взрослых, свидетельство о рождении ребёнка, медицинская справка с допуском к соревнованиям (можно копию), расписка об ответственности. На старт нужно прийти за 20 минут до начала соревнований.