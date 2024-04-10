Несколько дней подряд работники центральной районной больницы наводят порядок на подведомственной им территории. Работу, как правило, выполняют во второй половине дня, а то и в свободное от работы время: у кого как получается.

В благоустройстве участвуют все: врачи, средний медицинский персонал, специалисты бухгалтерии, экономического отдела, юридическая и кадровая службы, технические работники.

Пройдет немного времени — и приступим к оформлению цветников. Они каждый год украшают прилегающие к больнице и поликлинике территории.

По-новому, красиво выглядит прибольничная территория на улице Корнева. В прошлом году по всему периметру комплекса установили новое ограждение, разбили прекрасную зону отдыха с выложенными плиткой тротуарами, скамейками. Еще осенью вдоль дорожек высадили кустарники, газоны засеяли травой, установили светильники. Сейчас вся эта территория приведена в порядок. Теперь — очередь за оформлением цветников.