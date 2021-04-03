К концу 2022 года планируется прекратить использование полигона ТКО «Центролит» под Липецком. Площадка исчерпала свою вместимость и в последствии будет рекультивирована, сообщили в администрации Липецкой области.

К 2030 году, согласно указу Президента, объёмы захораниваемых отходов должны сократиться в два раза. Для этого вместо полигонов будут строиться экотехнопарки – современные комплексы по обработке, утилизации и захоронанению отходов.

Для создания такого комплекса в Липецкой области определено 3 возможных участка. Один из них находится в Ивовском сельсовете Липецкого района. Решение еще не принято ни по одному из участков.

“Сейчас специалисты различных ведомств проводят изыскательные работы. Только после этого будет составлено заключение о возможности строительства экотехнопарка. Но и это не означает немедленное начало стройки. Будут проводиться общественные слушания в три этапа, с опубликованием экспертных заключений и проекта экотехнопарка. До этого момента никакое строительство невозможно. Техника на любой из возможных площадок сможет появиться только в 2022 году, после прохождения всех процедур”, – пояснили в администрации.

А вот свозить в Липецкую область мусор из других регионов – невозможно. Это не предусмотрено ни территориальной схемой обращения с ТКО, ни федеральной схемой обращения с ТКО.