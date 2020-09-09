На Соборной площади в Липецке заменят плитку и асфальтовое покрытие

На Соборной площади в Липецке (там, где расположена областная администрация) начались работы по благоустройству. В ночь на 9 сентября туда зашла техника, сообщили в администрации города Липецка.

Специалисты приступили к фрезеровке асфальта и демонтажу бордюрного камня. Всего рабочим предстоит заменить 10 тысяч квадратных метров асфальта и порядка 500 квадратных метров плиточного покрытия, а также отреставрировать основание памятника Ленину.

Центральную площадь города хотели привести в порядок перед Липецким марафоном, который должен был пройти 27 сентября. И хотя Роспотребнадзор запретил проводить массовое мероприятие, от идеи благоустройства не отказались.

Начальник управления ЖКХ Липецкой области Александр Завертяев отметил, что благоустройство центральной площади будет комплексным. Помимо замены покрытия, здесь уже идёт капитальный ремонт фасадов домов. В планах на следующий год – продолжение благоустройства центральной площади в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда». Сейчас специалисты разрабатывают проект преображения территории.

Работы по замене покрытия в рамках первого этапа должны быть завершены в начале октября.

«Обновлению общественных пространств в регионе уделяется пристальное внимание. Это требует большой работы с населением области и бизнесом. Радует, что предприниматели включились в благоустройство областного центра, участвуют в наведении порядка и украшении нашего города», – отмечает глава региона Игорь Артамонов.