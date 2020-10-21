На СОМе в Добринке появилась спортивная площадка

Еще одна инициатива жителей, поддержанная районной властью, обрела реальные очертания в виде многофункциональной площадки на улице Воронского в Добринке.

С безопасным тартановым покрытием, для разных видов спорта. Мини-футбол, волейбол, баскетбол, большой теннис: каждый найдет себе занятие по душе. Небольшой стадион в шаговой доступности появился в новом жилом микрорайоне Добринки, где много детей.

Объект возвели по программе Министерства сельского хозяйства. До этого момента с местом активного отдыха у жителей были проблемы.

– Мы очень рады, что были услышаны, – сказала местная жительница Валентина Панина, – в этом году наконец-то нам поставили площадку. Дождемся лета, будем семьями приходить сюда отдыхать, играть, заниматься спортом. Думаю, она ни дня не будет пустовать. Тем более что рядом установили уличные тренажеры и несколько детских многоуровневых горок.