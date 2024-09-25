Сегодня на сессии областного Совета депутатов распределялись дополнительные средства в бюджете Липецкой области. Расходная и доходная части увеличиваются на 1 миллиард 151 миллион рублей. Связано это с дополнительным безвозмездным поступлением средств из федерального бюджета и неналоговых поступлений.

Бюджет по-прежнему остаётся социально ориентированным. Порядка 800 миллионов рублей будет направлено на социальные выплаты участникам специальной военной операции. 350 миллионов рублей пойдут на приобретение необходимого оборудования для медицинских учреждений после капитального ремонта. 227 миллионов рублей выделяется на выплаты педагогам, которые осуществляют классное руководство.