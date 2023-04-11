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На Плавице родители детсадовцев вместе с коллективом детского сада дружно вышли на субботник. Сельский глава Александр Овчинников обеспечил техникой.

А как усердно работали папы и мамы детсадовцев! Евгений Долгошеев, например, на своем личном тракторе вывез старые автомобильные покрышки с территории детского сада.

Активно трудились все: Сергей Рощупкин, Андрей Хрипяков, Татьяна Епихина, Елена Иванова, Вячеслав и Виктория Верзилины, Владимир Чижов, Дмитрий Кузнецов, Ирина Ченина, Наталья Гуцал, Павел и Юлия Обоимовы, Алексей Черников, Ольга Подрядина, Мария Дроздова, Виталий Дорош, Таисия Фертикова, Валентина Зиброва, Константин Юденко.

Прошедший субботник — только начало. Предстоит еще долго обустраивать территорию, белить и красить. Но старт получился очень мощный!