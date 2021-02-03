Сегодня депутаты на комитете по экономике Липецкого облсовета рассмотрели вопрос об установлении размеров региональных стандартов стоимости жилищно-коммунальных услуг в Липецкой области на 2021 год.

Размер регионального стандарта стоимости ЖКУ устанавливается исходя из цен, тарифов и нормативов, используемых для расчета платы за жилищно-коммунальные услуги для граждан, проживающих в многоквартирных домах.

Данные стандарты утверждаются дифференцированно по муниципалитетам и необходимы для расчета субсидий гражданам по оплате жилого помещения и коммунальных услуг.

На предоставление коммунальных субсидий жителям региона в 2021 году потребуется более 270 млн. рублей.