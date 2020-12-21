На дорогах строящегося поселка для многодетных семей в Липецке появится шлаковое покрытие. Как сообщают в департаменте дорожного хозяйства и благоустройства, в порядок планируют привести Алфавитную, Шахматную и Автодорожную улицы – всего около четырех тысяч квадратных метров подъездных путей к домам.

– Если позволит погода, на проведение работ уйдет около двух недель, однако темпам могут помешать влажность и осадки в виде снега, – поделились в департаменте.

Сейчас на улице Алфавитной специалисты с помощью грейдера выравнивают основание дороги. В планах – устройство шлакового покрытия, которое распределят и укатают тяжелыми дорожными катками.

– Так как семьи здесь еще продолжают строиться, пока принято решение об отсыпке временных дорог. В следующем году будем рассматривать вопрос их покрытия крошкой или щебнем мелкой фракции, – это позволит сделать проезд более комфортным для легковых автомобилей, – отметили в департаменте.

Решение отсыпать дороги в районе Сырского Рудника сотрудники департамента приняли в ноябре, после встречи с жителями строящегося поселка для многодетных семей.