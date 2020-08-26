На территории Задонского района ввели карантин по повилике

21 августа 2020 года управление Россельхознадзора по Воронежской и Липецкой областям введело карантинную фитосанитарную зону по карантинному объекту повилике (Cuscuta spp.) на площади 42,81 га. Она расположена на территории Задонского района.

Карантин установлен на земельных участках, принадлежащих Тимирязевскому сельскому поселению (площадь очага карантинного объекта – 1 га, площадь буферной зоны – 41,81 га). Выявление заболевания подтверждено карантинной экспертизой, проведенной Липецкой испытательной лабораторией ФГБУ «ЦНМВЛ».

Управлением Россельхознадзора по Воронежской и Липецкой областям утверждена Программа локализации очага повилики и его уничтожения.

В целях предупреждения распространения заболевания в границах данного участка до снятия карантинной фитосанитарной зоны управлением Россельхознадзора введены запреты и ограничения на ввоз и вывоз, а также реализацию подкарантинной продукции и др.

Тимирязевскому сельскому поселению Задонского муниципального района предписано проводить обследование на наличие карантинных объектов, а именно: